EVP: Finne Alexander Stubb will EU-Kommissionspräsident werden

Der frühere finnische Premier Alexander Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Dies kündigte Stubb am Dienstag in einem Schreiben an Mitglieder der Europäischen Volkspartei an, wie Parteikreise bestätigten. Mit der Bewerbung um die EVP-Spitzenkandidatur macht Stubb dem CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionschef Manfred Weber Konkurrenz. Stubb kündigte für Dienstagnachmittag (16 Uhr) im Europaparlament in Straßburg eine Pressekonferenz an.

Die Christdemokraten küren ihren Spitzenkandidaten am 7. und 8. November in Helsinki. Der auserkorene Kandidat darf sich Chancen ausrechnen, Jean-Claude Juncker an der Spitze der mächtigen EU-Kommission zu beerben. Weber war bisher der einzige Bewerber. Am Freitag hatte der französische EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier wegen der sich hinziehenden Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens seinen Verzicht erklärt.

Außenminister, Ministerpräsident, Finanzminister

Der 50-jährige Stubb war in Finnland von 2008 bis 2011 Außenminister. Ab 2014 war er ein knappes Jahr Ministerpräsident des Landes und dann bis 2016 Finanzminister. Nach einem Jahr als einfacher Abgeordneter in Finnland wurde er im Juni 2017 einer von acht Vize-Präsidenten der Europäischen Invesitionsbank (EIB) in Luxemburg - unter anderem zuständig für den mehrjährigen EU-Haushalt, Verteidigung und EIB-Kredite in Russland. Es war Stubb anzumerken, dass ihn der Posten nicht auslastete. Die Sehnsucht nach Brüssel sprach immer wieder aus seinen Tweets. "Ich mag dieses EU-Zeug einfach", schrieb er im Jänner über einen Besuch in der EU-Hauptstadt. "Fühlt sich wie Zuhause an."

Stubb wäre rein äußerlich ein scharfer Kontrast zu Juncker. Der wirkte zuletzt gesundheitlich angeschlagen. Der drahtige Finne dagegen ist Triathlet und Marathonläufer, er bezeichnet den Cooper-Ausdauer-Test als seine Version des Glücks.

Politisch unterscheidet sich der ehemalige Europaabgeordnete weniger von Juncker und auch nicht so sehr von Weber: Alle drei bewegen sich in der EVP recht mittig zwischen konservativen und wirtschaftsliberalen Ansichten, alle drei sind tiefenüberzeugte Verfechter der Europäischen Union. Sowohl Weber als auch Stubb gelten als gut vernetzt und fachlich qualifiziert für den Job. Weber hat durch seine Funktion als Fraktionschef im EU-Parlament sicher die besseren Verbindungen. Ein Ex-Ministerpräsident ist allerdings immer eine gefragte Personalie als Spitzenkandidat. Stubbs weiterer Vorteil: er kommt aus einem kleineren EU-Land. Deutschland wird gerne zu viel Kontrolle und Macht in der EU nachgesagt.

Wahlen im Mai

Die Europawahlen finden Ende Mai 2019 statt. 2014 hatte die EVP als stärkste Parlamentsfraktion mit ihrem Spitzenkandidaten Juncker nach dem Urnengang den Kommissionspräsidenten gestellt. Zwangsläufig ist dies allerdings nicht. Die EU-Staats- und Regierungschefs bekräftigten im Februar, dass es in der Frage "keinen Automatismus" gebe und pochten auf ihr alleiniges Vorschlagsrecht.

Zudem benötigt der Kommissionschef die Unterstützung von mindestens der Hälfte der Abgeordneten im EU-Parlament und damit aus mehreren Fraktionen. Damit muss nicht unbedingt der Kandidat der stärksten Fraktion zum Kommissionspräsidenten gewählt werden.

(APA/dpa/AFP)