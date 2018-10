Europa-Quote für Netflix

Straßburg. Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker fasste am Dienstag den Animus in Worte, der vermutlich viele Europäer hinsichtlich der Dominanz amerikanischer Film- und Fernsehhervorbringungen antreibt: „Wir haben nichts gegen amerikanische Filme. Ganz im Gegenteil. Aber die Kunstform des Films ist viel, viel mehr als nur amerikanische Filme. Wer einmal durch das Angebot von Netflix geschaut hat, weiß, wie einseitig Netflix hier ist.“

Insofern war es schlüssig, dass Becker am selben Tag mit 451 seiner Abgeordnetenkollegen für jene klare Mehrheit Straßburger Plenum sorgte, mit welcher die Reform der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste die Zustimmung des Europaparlaments erhielt. Die Zustimmung der nationalen Regierung dürfte noch während des österreichischen Ratsvorsitzes erfolgen, danach haben die Mitgliedstaaten 21 Monate Zeit, dieses europäische Gesetz in ihr nationales Recht umzusetzen.

Spätestens im Herbst 2020 also wird europaweit eine Neuerung schlagend, die das Geschäftsmodell der privaten Fernsehstationen und vor allem der amerikanischen Digitalgiganten aus dem Silicon Valley wesentlich beeinflussen dürfte. Sie werden nämlich dazu verpflichtet, mindestens 30 Prozent ihres Programmkatalogs mit europäischen Inhalten zu bestreiten. Zudem müssen sie sicherstellen, dass diese genuin europäischen Filme, Serien und sonstigen audiovisuellen Programme „prominent“ präsentiert werden. Sie müssen also zum Beispiel klar ausschildern, aus welchem Land das Programm stammt, einen speziellen Ordner für europäische Programme schaffen, den man von ihrer Homepage schnell ansteuern kann, die Suche nach ihnen erleichtern und sie mit entsprechenden Trailern und sonstigen Informationsmitteln bewerben.

Öffentlich-rechtliche Sender zufrieden

Für den ORF und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in den Mitgliedstaaten ändert sich durch diese Novelle so gut wie nichts, verlautete es aus dem Parlament gegenüber der „Presse“. Die Mindeststandards, welche nun festgelegt werden, seien von den Öffentlich-Rechtlichen ohnehin schon großteils erfüllt. Das hat einen einfachen Grund: Die beiden für die Ausarbeitung der Parlamentsposition zuständigen Abgeordneten, Petra Kammerevert (SPD) und Sabine Verheyen (CDU), sitzen seit Jahren in führenden Aufsichtsfunktionen des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Kammerevert ist Vorsitzende des Programmausschusses, Verheyen Mitglied des Rundfunkrats. Welche Folgen die neuen Vorschriften für Privatsender haben werden, ist derzeit noch unklar. Eine Sprecherin des größten in Österreich präsenten Privatanbieters, ProSiebenSat.1 Puls 4, konnte am Dienstag auf Anfrage der „Presse“ keine Angaben machen.

21 Prozent auf Netflix bereits europäisch

Schon jetzt müssen traditionelle Fernsehsender zumindest 50 Prozent an europäischen Inhalten ausstrahlen. Die neuen Verpflichtungen für die On-Demand-Anbieter werden laut Europäischer Kommission, von der der Novellenvorschlag ursprünglich stammte, „keine signifikante Last“ darstellen. Im Jahr 2015 machten europäische Produktionen 27 Prozent aller Filme in On-Demand-Katalogen in der EU aus. Selbst Netflix, welches mit seinem enormen Katalog an Serien und Filmen und seiner auf individuelle Zuseherpräferenzen zugeschnittenen Programmierung das Fernsehgeschäft auf den Kopf gestellt hat, ist nicht so „einseitig“, wie der ÖVP-Mandatar Becker es beklagt: 21 Prozent des Netflix-Katalogs waren vor drei Jahren bereits europäischer Herkunft.

Die Werbevorschriften, welche die Novelle festhält, folgen der Judikatur des Gerichtshofs der EU, welcher vor einigen Jahren bereits die sogenannte Zwölf-Minuten-Regel formulierte: Höchstens zwölf Minuten pro Stunde, also 20 Prozent der Sendezeit, dürfen mit Werbung befüllt werden. Wie all dies sanktioniert wird, liegt allerdings wie bisher im Ermessen der Mitgliedstaaten.

Auf einen Blick Welche Regeln gelten in der EU fürs Fernsehen? Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste aus dem Jahr 2010 gibt TV-Sendern einen Mindestrahmen dafür vor, wie sie Kinder vor anstößigen Inhalten schützen müssen, welche Einschränkungen für die Werbung (vor allem Produktplatzierung in Programmen) für sie gelten und wie Rundfunkbehörden zu organisieren sind. Nun wird sie novelliert – und führt erstmals derartige Pflichten für rein digitale und On-Demand-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Youtube ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)