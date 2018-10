Studie: Wer im Ausland Job sucht, hilft dem Euro

Wien. Gemäß Theorie ist die Mobilität von Arbeitskräften der Schlüssel zum Erfolg einer Währungsunion. Doch wie wichtig ist dieser Faktor für die Eurozone? Drei italienische Wirtschaftsforscher, die dieser Frage nachgegangen sind, haben ihre Forschungsergebnisse vor wenigen Tagen veröffentlicht (NBER Working Paper No. 25091). Ihr Fazit: Arbeitskräftemobilität in der Eurozone hängt von der Herkunft der Arbeitnehmer ab.

Seit der Euro-Einführung 1999 hat sich der Anteil der Arbeitnehmer in der Eurozone, die nicht in ihrem Heimatland arbeiten, von 4,5 auf neun Prozent verdoppelt. Die Autoren – Gaetano Basso, Francesco D'Amuri und Giovanni Peri – nahmen die europäische Schuldenkrise zum Anlass, um herauszufinden, wie in- und ausländische Arbeitnehmer mit wirtschaftlichem Gegenwind umgehen.

Erster Befund: Arbeitnehmer ausländischer Herkunft tun sich leichter als Inländer, in Krisenzeiten dorthin zu ziehen, wo die Aussichten auf einen Arbeitsplatz besser sind. Interessant in dem Zusammenhang ist allerdings, dass EU-Bürger, die im EU-Ausland arbeiten, fast genauso flexibel sind wie EU-Ausländer. Soll heißen: Wer einmal die Heimat für einen Arbeitsplatz im Ausland verlassen hat, bleibt mobil – und zwar unabhängig von seiner ursprünglichen Herkunft.

Zweiter Befund: In Regionen mit wenig ausländischen Arbeitskräften sind Inländer tendenziell eher bereit, für einen Job ins Ausland zu ziehen. Die Studienautoren schlussfolgern daraus, dass in der Eurozone (anders als in den USA) vor allem ausländische Arbeitskräfte als Puffer fungieren, weil ihre höhere Mobilität dabei hilft, Krisen am Arbeitsmarkt auszugleichen. (la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)