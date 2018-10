Autos: Berlin blockiert erneut

Brüssel. Einen Tag nach der düsteren Warnung der Weltklimaexperten droht die EU ein weiteres Beispiel dafür zu liefern, dass zwischen ihrem Anspruch als globaler Umweltmusterschüler und der politischen Realität eine tiefe Lücke klafft. Beim Ratstreffen der Umweltminister in Luxemburg am heutigen Dienstag dürfte es keine Einigung auf ausreichend strenge Ziele zur Senkung des CO2-Ausstoßes von Pkw und Kleinlastwagen geben. „Es wird schwierig. Ich telefoniere rund um die Uhr“, sagte Agrar- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger, welche die Sitzung im Rahmen des österreichischen Ratsvorsitzes leitet, zur „Presse“.

Die Europäische Kommission hatte vorgeschlagen, dass spätestens im Jahr 2030 sämtliche auf Europas Straßen zugelassenen Autos um 30 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen, als sie es im Jahr 2021 taten. Vorige Woche hat das Europaparlament, welches Mitgesetzgeber ist, in Straßburg ein ehrgeizigeres Ziel beschlossen, nämlich die Senkung um 40 Prozent. Köstinger geht mit dem Kompromissvorschlag von 35 Prozent weniger Beitrag des Individualverkehrs zum Treibhauseffekt in die Verhandlungen mit ihren Amtskollegen. Doch wie aus Brüsseler Diplomatenkreisen verlautete, dürfte die deutsche Bundesregierung eine Sperrminorität gegen so einen Beschluss organisieren. Die Deutschen wollen nur das ursprüngliche 30-Prozent-Ziel aus dem Kommissionsvorschlag akzeptieren.

Quote für abgasarme Autos wackelt

Damit wiederholt sich die Geschichte: Schon 2013 bremste Kanzlerin Angela Merkel die derzeitige, bis Ende 2020 geltende Regelung monatelang, ehe sie zugunsten der deutschen Autoindustrie verwässert in Kraft trat.

Auch in einem zweiten Punkt sind die Minister anderer Ansicht als das Parlament: Von einer verpflichtenden Quote für elektrisch betriebene und abgasarme Autos, die so bis 2030 einen Marktanteil von 35 Prozent erreichen sollten, ist im Papier des Rats nichts zu lesen. Die Minister wollen vielmehr die Hersteller mit einem Bonus-Malus-System zum Umstieg auf solche Typen animieren, die weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. (GO)

