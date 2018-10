Aufstockung der EU-Grenz- und Küstenwache vor Scheitern

10.000 europäische Grenzschützer, die schon ab dem übernächsten Jahr jederzeit in jedem Unionsmitgliedstaat eingesetzt werden können, um im äußersten Notfall auch ohne Zustimmung der jeweiligen Regierung einen Ansturm an den Außengrenzen der EU einzudämmen: diese Idee ist Kern der Überlegungen der Europäischen Kommission zur Migrations- und Asylpolitik, Präsident Jean-Claude Juncker erwähnte sie am 12. September in Straßburg in seiner programmatischen Rede zur Lage der Europäischen Union ausdrücklich.

Doch nur einen Monat später sind die Chancen für die Umsetzung dieses Vorhabens gering. "In dieser Größe mit diesem Zeitplan und diesen Befugnissen war das von Anfang an unrealistisch", sagte ein mit der Sache befasster Diplomat eines EU-Mitgliedstaates am Montag im Gespräch mit internationalen Medien, darunter "Die Presse". Es sei erstens nicht möglich, binnen weniger als zwei Jahren derart viele qualifizierte Beamte aus den Mitgliedstaaten anzufordern. Zweitens gingen die von der Kommission vorgeschlagenen Amtsbefugnisse dieser auf der bestehenden Grenzschutzagentur Frontex aufbauenden EU-Grenzpolizei vielen Regierungen zu weit.

Innenminister debattieren verschärfte Abschieberichtlinie

Das gelte übrigens auch für die von Juncker im gleichen Atemzug vorgeschlagene Aufwertung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen mit Sitz auf Malta zu einer EU-Asylbehörde. "Die entscheidende Frage ist, ob man das System europäisiert und damit den Mitgliedstaaten jene Dinge abnimmt, die zu machen sie offenkundig nicht fähig sind", sagte der Diplomat.

Am Freitag tagen die Innenminister der Mitgliedstaaten in Luxemburg, wo sie sich mit diesem Thema befassen wollen. Neben der Größe und Ausrüstung der EU-Grenz- und Küstenwache werden sie auch ihre Befähigung zum Handeln in Drittstaaten sowie ihre Einbindung in die Abschiebung abgelehnter Asylwerber diskutieren. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Diskussion des Vorschlages der Kommission, die Richtlinie über die Bedingungen der Rückführung illegal aufhältiger Ausländer zu verschärfen. Die EU ringt bekanntlich weniger mit dem zuletzt stark gesunkenen Zustrom neuer irregulärer Migranten als damit, dass sie rechtskräftig abgelehnte Asylwerber kaum außer Landes zu schaffen vermag. Laut der zu Jahresbeginn vorgestellten heurigen Risikoanalyse von Frontex wurden 2017 so wenige Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben wie zuletzt im Jahr 2012.