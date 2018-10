Timmermans kandidiert für Sozialdemokraten

Brüssel. Frans Timmermans steigt in den Ring, um Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu werden. Der Vizepräsident der Kommission hat angekündigt, sich für die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten bei der Europawahl im kommenden Mai zu bewerben. Der Niederländer kann auf die Unterstützung zahlreicher westeuropäischer Parteikollegen, darunter SPD-Chefin Nahles, zählen. In Osteuropa hat er wegen seines Vorgehens gegen Rechtsstaatsverstöße weniger Anhänger. Gelingt den Sozialdemokraten (z. B. in einem Bündnis mit linken Gruppen) ein Sieg bei der Wahl, könnte Timmermans nächster Kommissionspräsident werden. Die Sozialdemokraten entscheiden Anfang Dezember über ihren Spitzenkandidaten. Nachdem sich Christian Kern zurückgezogen hat, ist derzeit neben Timmermans nur noch der Slowake Maroš Šefčovič im Rennen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.10.2018)