„EU for You“: So funktioniert Europa

Wien. Die komplexe Materie soll Schülern und Studenten in leicht verständlicher Form nähergebracht werden: Das Buch „EU for You“ zur Funktionsweise der Europäischen Union, verfasst von den beiden Europa-Journalisten Wolfgang Böhm („Die Presse“) und Otmar Lahodynsky („Profil“), ist soeben in einer völlig überarbeiteten Neuauflage erschienen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat das Vorwort verfasst.

Das Buch sei „sehr gut aufgebaut und informativ, die Inhalte wurden kurz und bündig zusammengefasst“, heißt es aus dem Büro des oberösterreichischen Landesschulrats. „EU for You“ erklärt das Funktionieren der Union praxisnah anhand von Beispielen: Auch aktuelle, kritische Fragestellungen, die in der Gemeinschaft nicht selten zu Streit führen – Stichwort Eurokrise, Migration und Brexit – werden thematisiert. In eigenen Wissens-Checks am Ende jedes Kapitels kann der Leser testen, was er sich bei der Lektüre gemerkt hat. Fremdsprachige Ausgaben von „EU for You“ gibt es in Kroatien, Slowenien, Estland, Rumänien, Montenegro und der Türkei. Anfang 2019 soll eine englischsprachige Ausgabe folgen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.10.2018)