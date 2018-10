Bericht: Einigung bei Brexit-Verhandlungen in Griffweite

Bei den laufenden Brexit-Verhandlungen haben die Vertreter Großbritanniens und der EU einem Medienbericht zufolge eine Trennungsvereinbarung erzielt. Das berichtete das Magazin "Politico" am Sonntag. Es berief sich auf Informationen von drei EU-Diplomaten. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr von drei hochrangigen EU-Diplomaten, dass eine Einigung über die Bedingungen des EU-Austritts Großbritanniens erreicht worden sei.

EU-Kreisen zufolge ist jedoch noch nicht fertig verhandelt. Die Botschafter von 27 EU-Ländern hätten dies in einem EU-Briefing gesagt bekommen, sagten zwei EU-Diplomaten am Sonntagabend in Brüssel. Andere mit den Verhandlungen vertraute Personen sagen ebenfalls, dass noch weitere Gespräche notwendig seien und eine Einigung noch nicht erzielt wurde.

Am Nachmittag war der britische Brexit-Minister Dominic Raab in Brüssel mit EU-Chefverhandler Michel Barnier zusammengetroffen. Zuvor hatte ein britischer Regierungssprecher noch erklärt, es gebe noch einige wichtige Bereiche, die zu lösen seien, einschließlich der Nordirland-Frage. Deswegen seien beide Seiten übereingekommen, persönliche Gespräche zu führen, vor allem vor dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel.

(APA/Reuters)