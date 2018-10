Brexit: Empörung über Verlängerung

London. Mit Feuer und Schwert haben führende Verfechter eines raschen und umfassenden britischen EU-Austritts auf die Möglichkeit einer verlängerten Übergangsperiode reagiert. „Das Problem ist nicht der Brexit, das Problem ist die Premierministerin“, zeigte sich der Rechtspopulist Nigel Farage über den jüngsten Schwenk von Regierungschefin Theresa May empört. Aus den Reihen ihrer eigenen Konservativen schlug ihr ebenfalls Kritik entgegen: „Wenn sie nicht verhandeln kann, müssen wir sie austauschen“, forderte die Abgeordnete Andrea Jenkyns.

May hatte sich beim EU-Gipfel in Brüssel zu einer längeren Übergangszeit bereit erklärt, in der sich Großbritannien weiterhin an EU-Regeln halten müsste. Sie sprach allerdings nur von „einigen Monaten“. Unterstützung erhielt sie dafür von der Wirtschaft. Der britische Industrieverband sprach von einem „sinnvollen“ Vorschlag.

Für May bedeutet die Verschiebung einer Entscheidung in Brüssel jedenfalls eine Atempause. Damit wird es ihr gelingen, am 1. November ihr Budget durchzubringen. Danach haben ihre Gegner praktisch keine Erpressungsmittel mehr – außer die Regierung zu sprengen. (gar)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)