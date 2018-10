Blümel freut sich auf Ende der EU-Ratspräsidentschaft

November-Blues im Oktober? EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) meint, dass er das Ende der noch gut zwei Monate dauernden österreichischen EU-Ratspräsidentschaft herbeisehnt. "Ich freue mich auf das Ende des Jahres, weil es herausfordernd ist. Es ist wirklich herausfordernd", sagte Blümel am Donnerstagabend bei der Eröffnung einer Migrationskonferenz in Wien.

Blümel hob in seiner Rede auch die große Bedeutung hervor, die das Brexit-Votum am 23. Juni 2016 für seine eigene Sicht auf die Europäische Union gehabt habe. "Als ich am 24. Juni aufwachte, wachte ich in einer völlig anderen Welt auf", sagte der EU-Minister. Die Vorstellung von einer "linearen" Entwicklung der Europäischen Union zu immer mehr Integration, die seine eigene Jugend über EU-Beitritt, Euro-Einführung und Erweiterung bestimmt habe, habe sich "plötzlich umgekehrt". "Es war ein großer Schock", sagte Blümel, der als Vorsitzender des EU-Brexit-Rates eine zentrale Rolle in der Abwicklung des britischen Austrittsprozesses spielt.

(APA)