Startkapital für Macrons europäische Universitäten

Brüssel. Emmanuel Macrons kühner europapolitischer Entwurf vom vorigen September steckt großteils im Morast der politischen Ebene fest, doch zumindest ein Vorschlag aus der programmatischen Rede des französischen Staatspräsidenten an der Sorbonne-Universität nimmt nun Gestalt an. Am Mittwoch gab die EU-Kommission bekannt, dass sie im Unionshaushalt für das Jahr 2019 die Summe von 30 Millionen Euro dafür reserviert hat, die Gründung europäischer Universitäten zu fördern. Darunter darf man sich keine neu zu bauenden physischen Gebäude vorstellen, sondern Netzwerke von jeweils zumindest drei Hochschulen aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten sowie außerhalb der EU liegenden Teilnehmern am Erasmus-Programm. Bis 2024 hofft die Kommission, dass sich zumindest 20 solcher europäischer Universitäten formieren werden. „Sie sollen auch gemeinsame Lehrpläne erstellen“, erklärte ein Kommissionsbeamter am Mittwoch. „Wenn sich ein Student dann für so einen Studiengang an einer der teilnehmenden Hochschulen einschreibt, soll ihm das gesamte Netzwerk offenstehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)