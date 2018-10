Europa ohne Angela Merkel

Als Angela Merkel am 1. Mai 2008 in Aachen den Karlspreis entgegennahm, sagte sie in ihrer Dankesrede unter anderem dies: „Mit dem Lissabonner Vertrag gehen über 15 Jahre Reformen nach dem Ende des Kalten Kriegs zu Ende.“ Für sie und die anderen Politiker Europas ergebe sich daraus ein neuer Auftrag: „Wir sollten die Ärmel hochkrempeln und uns auf Politik konzentrieren, auf Ergebnisse und Lösungen, die über die eigene Selbstbeschäftigung hinausgehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)