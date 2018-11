Osteuropa rüstet rasant auf

Die Europäer, so heißt es derzeit oft, geben im Rahmen der Nato zu wenig Geld aus für das Militär. Für den Osten Europas stimmt das kaum: Seit Beginn der Ukrainekrise 2014, besonders aber seit 2017 explodieren dort die Verteidigungshaushalte.



Das Friedensforschungsinstitut Sipri ermittelte für 2017 1,7% mehr Militärausgaben in Westeuropa (mit Österreich und Deutschland), aber 12% mehr Rüstungsausgaben in „Mitteleuropa“, womit die Ost-EU und der Westbalkan gemeint sind. Die herkömmlichen Medien sind darauf bislang kaum aufmerksam geworden, aber in den Fachmedien ist es ein großes Thema: Bereits seit vier Jahren wachsen die Militärhaushalte der Ostmitteleuropäer deutlich schneller als die in Westeuropa. Insgesamt machen die Militärausgaben der neuen EU-Mitglieder mit rund 25 Milliarden Dollar immer noch nur etwa 10 Prozent der gesamten Ausgaben für Rüstung in der EU aus, aber die Gewichte verschieben sich langsam.