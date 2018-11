Europas Sozialdemokraten werden aller Voraussicht nach mit Frans Timmermans als Spitzenkandidat bei der Europawahl ins Rennen gehen. Denn dessen bisheriger Herausforderer, EU-Energiekommissar Maroš Sefčovič, stellte sich am Montag hinter Timmermans. Er sei ein „Sportsmann“ und unterstütze künftig seinen Mitbewerber bei der Kandidatur, schrieb der Slowake in einer Stellungnahme.

Damit ist der Weg für den derzeitigen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Timmermans, frei. Er wird Anfang Dezember bei einem Kongress der Europäischen Sozialdemokraten (PES) in Lissabon offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt werden. Seine Chancen, als Kandidat des Wahlsiegers auch künftiger Kommissionspräsident zu werden, sind derzeit allerdings gering. Die Europäische Volkspartei (EVP) liegt in den bisherigen Umfragen klar voran. Sie entscheidet diesen Donnerstag in Helsinki, ob sie mit dem bisherigen Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, oder mit dem ehemaligen finnischen Ministerpräsident Alexander Stubb als Spitzenkandidat bei der Europawahl im kommenden Mai antritt. (wb)

