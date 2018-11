Brexit: Britisches Kabinett stimmt Mays Vertragsentwurf mit EU zu

Das britische Kabinett hat nach Angaben von Premierministerin Theresa May den Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt. Die EU-Kommission hat das 585 Seiten umfassende Dokument mittlerweile veröffentlicht. Zuvor hatte May in einer mehrstündigen Kabinettssitzung um die Zustimmung ihrer Minister zu dem Brexit-Vertragsentwurf gekämpft. Die Beratungen in London hatten sich bis in den Abend gezogen.

EU-Chefverhandler Michel Barnier sprach von einem "entscheidenden Fortschritt". Barnier zeigte sich zufrieden: „Die Rechte der Bürger haben für uns immer höchste Priorität gehabt, und zwar sowohl jene der EU-Bürger im Großbritannien als auch jene der Briten, die sich in der EU aufhalten. Mit diesem Übereinkommen werden sie ihr Leben in ihrem Aufenthaltsstaat genauso leben können wie vor dem Brexit“, betonte er.

Der für die Einberufung von Gipfeln der Staats- und Regierungschefs zuständige EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte an, er werde Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier am Donnerstag in der Früh treffen. Beide wollen demnach um 08.10 Uhr eine Erklärung abgeben.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sieht die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien fast am Ziel. Er sehe genügend Fortschritt, um die Verhandlungen nun zu beenden, schrieb Juncker am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

"Schwierige Tage"

May sagte in ihrem Statement, dass sich das Kabinett zu der "schwierigen" Entscheidung durchgerungen haben. Sie sagte, dass es eine gemeinsame Entscheidung gab, aber nicht, dass die Zustimmung einstimmig ausfiel. Der deal sei das Beste, das ausverhandelt hätte werden könne. Die Alternativen wären kein Brexit-Deal oder der Verbleib in der EU gewesen. May sprach auch von "schwierigen Tagen", die bevorstünden.

May will am Donnerstag im Parlament eine Erklärung abgeben, hieß es am Mittwochabend. Auch nachdem die Regierung den Entwurf für den Ausstiegsvertrag angenommen hat, ist die Sache noch nicht unter Dach und Fach. Danach muss auf britischer Seite das Parlament zustimmen. Doch die Brexit-Hardliner in Mays Konservativer Partei und auch die Abgeordneten der nordirischen DUP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, laufen bereits dagegen Sturm.

Konservative Brexit-Hardliner wie Ex-Außenminister Boris Johnson hatten die Regierungsmitglieder aufgerufen, den Entwurf abzulehnen und drohten mit einer Blockade im Parlament. Mehrere britische Medien spekulierten noch am Mittwoch unter Verweis auf Informationen aus Kreisen der Konservativen Partei über einen bevorstehenden Misstrauensantrag gegen May. Der Ärger unter den Brexit-Anhängern sei zu groß.

Einzelgespräche für Minister

Das britische Kabinett war am Mittwoch um 14.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) zusammengetreten, um über den Vertragsentwurf zu beraten. In den Stunden vor der Kabinettssitzung hatte May ihre Minister bereits einzeln empfangen - Kommentatoren sahen darin eine Strategie, um eine gemeinsame Revolte abzuwenden. Auch im Parlament warb May am Mittwoch für den Vertragsentwurf: "Was wir ausgehandelt haben, ist ein Deal, der das Votum des britischen Volkes erfüllt", sagte sie mit Blick auf das Brexit-Referendum von 2016.

Mays Büro hatte am Dienstagabend nach zähen Verhandlungen in den vergangenen Monaten mitgeteilt, dass sich Großbritannien und die EU auf den Entwurf für ein Brexit-Abkommen verständigt hätten. Aus Brüssel verlautete, es sei eine technische Vereinbarung erzielt worden. Nun müsse auf beiden Seiten noch eine Einigung auf politischer Ebene folgen.

Kritiker: "Inakzeptable Kompromisse"

Die Kritiker des Brexit-Entwurfs argumentieren, dieser enthalte für Großbritannien inakzeptable Kompromisse. Als einer der Knackpunkte in den Brexit-Verhandlungen gilt die Frage nach der künftigen Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Der irische Fernsehsender RTE berichtete am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze vermeide. Demnach verständigten sich die EU und Großbritannien offenbar auf einen Kompromiss, der den vorübergehenden Verbleib des gesamten Vereinigten Königreichs in der Zollunion der EU vorsieht sowie spezielle Regelungen für Nordirland, solange kein endgültiges Handelsabkommen steht.

Auch die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon übte scharfe Kritik und warnte vor "verheerenden" Folgen für Investitionen und Arbeitsplätze in ihrer Region. Der Entwurf sei "die schlimmste aller möglichen Welten", erklärte Sturgeon. Sie kritisierte insbesondere die möglichen Sonderregelungen für Nordirland.

Kritik kam auch von der Opposition: Labour-Chef Jeremy Corbyn erklärte, der Entwurf überschreite Mays "eigene rote Linien". Seine Partei will im Falle eines Scheiterns Mays einen eigenen Austrittsplan vorlegen.

Botschafter in Warteposition

Auch die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Mitglieder berieten am Mittwoch in Brüssel über den Entwurfstext. Sie beendeten am Abend ihr Treffen, ohne über einen am 25. November möglichen Sondergipfel zur Vertragsunterzeichnung eines Brexit-Abkommens zu befinden. Kommt grünes Licht für den Vertragsentwurf aus Großbritannien, soll am Freitag eine weitere Sitzung der 27-EU-Botschafter in Brüssel und am Montag ein Rat Allgemeiner Angelegenheiten zum Brexit stattfinden, hieß es aus Ratskreisen.

Der Zeitrahmen für die Einberufung eines Sondergipfels ist einem Diplomaten zufolge "sehr eng". Er könnte nur am 25. November stattfinden. Eine Einigung muss spätestens im Dezember stehen, um die Ratifizierung durch die Parlamente auf beiden Seiten rechtzeitig vor dem Ende der britischen EU-Mitgliedschaft am 29. März 2019 zu ermöglichen.

