„Ein ehrenwerter Kompromissvorschlag“

Brüssel. Funkstille herrschte am Mittwoch in Brüssel in Sachen Brexit, ehe die 27 EU-Botschafter sich am Nachmittag in ihren Verhandlungssaal zurückzogen, um von Sabine Weyand, der stellvertretenden Brexit-Chefverhandlerin, über den Entwurf des Austrittsabkommens mit dem Vereinigten Königreich in Kenntnis gesetzt zu werden. Ehe die nationalen Regierungen nicht über diesen mehr als 400 Seiten umfassenden Text informiert seien, wolle er sich gegenüber den Medien nicht dazu äußern, sagte Margaritis Schinas, der leitende Pressesprecher der Europäischen Kommission.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)