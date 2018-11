Brexit: Blümel erwartet Zustimmung zu Vertrag von beiden Seiten

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) erwartet Zustimmung zum Brexit-Vertrag von der EU und von Großbritannien. "Das ist der bestmögliche Kompromiss. Beide Seiten haben sich aufeinander zubewegt", sagte Blümel am Montag vor Beratungen der 27 EU-Europaminister mit dem EU-Chefverhandler, Michel Barnier, in Brüssel.

"Ich gehe davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird", sagte Blümel. Es habe lange Monate von intensiven und schwierigen Verhandlungen dafür gegeben. Er hoffe, dass alle dazu stehen würden, was ausverhandelt wurde.

Blümel: "Schmerzhafte Woche"

Blümel räumte ein, dass "eine sehr schmerzhafte Woche in Brüssel beginnt". Im Hinblick auf den Brexit sagte er: "45 Jahre schwierige Ehe kommen zu einem Ende, die Scheidungspapiere liegen de facto auf dem Tisch." An eine Verlängerung der Verhandlungen glaubt Blümel nicht. "Ich gehe davon aus, dass das Austrittsdatum (der 29. März 2019, Anm.) steht."

Der EU-Ministerrat diskutiere mit Barnier auch das künftige Verhältnis der EU zu Großbritannien und bereite den Sondergipfel am 25. November vor. Die EU wolle ein enges Verhältnis mit Großbritannien, betonte er.

Ähnlich äußerte sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Man müsse alle überzeugen, dass es keinen besseren Deal gebe, sagte er, "es gibt keinen besseren Deal". Für Nordirland sei alles getan worden, "es gibt da keine bessere Lösung". Wenn es notwendig sei, könne die Übergangsperiode verlängert werden. Asselborn zeigte sich überzeugt, dass der Brexit-Deal überleben werde. May habe eine Linie und halte daran fest.

Auch Agrar-Rat mit Brexit befasst

Der Brexit überschatte auch die Diskussionen im Agrarbereich, hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor dem Rat für Landwirtschaft und Fischerei am Montag in Brüssel betont. Hier gebe es sehr intensive Beziehungen und "Großbritannien ist auch ein Nettoimporteur von agrarischen Produkten", so Köstinger. Entsprechend wichtig seien sichere Rahmenbedingungen für künftige Beziehungen.

So dürfte es etwa am Schweinemarkt zu Verwerfungen durch den Brexit kommen, warnte die Landwirtschaftsministerin. Da sei es notwendig, die nötigen Schlüsse daraus abzuleiten. "Unser Ziel ist es, für beide Seiten einen sehr guten Abschluss herbeizuführen", sagte Köstinger. Es gelte aber abzuwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen.

Außenminister beraten über andere Themen

Zudem dürfte es bei der Sitzung des sogenannten "Brexit-Rates" unter Vorsitz von EU-Minister Blümel um die schwierige Situation der britischen Premierministerin Theresa May und die möglichen Folgen gehen. May droht ein Misstrauensverfahren in ihrer eigenen Partei, laut Medienbericht fehlen dazu nur noch wenige Unterschriften. Die EU muss derzeit nämlich damit rechnen, dass das britische Parlament den Austrittsvertrag ablehnt. Dann würde wieder ein "Hard Brexit" drohen. Beim regulären EU-Außenministertreffen, an dem für Österreich Karin Kneissl (FPÖ) teilnimmt, soll es danach um die Situation in der Ostukraine sowie um mögliche Reaktionen der EU auf die Ermordung des saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi gehen. Zudem ist eine gemeinsame Sitzung mit den EU-Verteidigungsministern geplant, bei der neue Projekte für die PESCO genannte Militärkooperation beschlossen werden sollen.

(APA/dpa)