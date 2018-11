Die Brexit-Hardliner mit kalten Füßen

London. Den harten EU-Austritt verlangen in Großbritannien vor allem jene, die von den Folgen am wenigsten zu befürchten haben. Entweder sie sind sehr reich oder politische Hasardeure – oder beides. Ein führender Vertreter ist der erzkonservative Jacob Rees-Mogg, der über seinen ersten Wahlkampf 1997 berichtet: „Unsere Kinderfrau empfahl mir, den Mercedes statt des Bentley zu nehmen, denn das hätte man als protzig auslegen können.“ Er führte zuletzt den versuchten Aufstand gegen Premierministerin Theresa May an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)