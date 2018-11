EU-27 segnen Brexit-Deal ab

Die Europäische Union hat auf einem historischen Sondergipfel am Sonntag den in den vergangenen Monaten mühsam zwischen Brüssel und London ausgehandelten Vertrag über den EU-Ausstieg Großbritanniens verabschiedet. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel mit. Der Pakt, der am 30. März 2019 in Kraft treten soll, legt die Regeln für das Ende der britischen Mitgliedschaft juristisch verbindlich fest. Daneben verabschiedeten sie eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen der EU und Großbritanniens nach dem Brexit.

Die Spitzen der EU vermieden jegliches Siegesgehabe gegenüber London. Vielmehr äußerten sie Bedauern. Es sei eine "Tragödie" und schwierig für beide Seiten, dass das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft verlassen werde, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Niemand gewinnt etwas, wir verlieren alle", sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der mit schwarzer Krawatte eher Trauer signalisierte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron betonte, dass Europa mit dem Brexit seine fragile Seite gezeigt habe und es nun an der Zeit sei, die EU durch Reformen wieder zu stärken. Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite gab zu Bedenken: "Der Brexit-Deal wurde angenommen, der Ausstiegsprozess ist aber noch längst nicht vorbei."

Mays "Brief an die Nation"

"Es wird sicherlich nicht nachverhandelt, und es gibt auch keinen weiteren Spielraum", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Der Gipfel sei ein weiterer Schritt zu einem geordneten Brexit, sagte Kurz. Wichtig sei es, dass die EU-27 geeint aufgetreten seien und sich Spanien im Streit um Gibraltar wieder eingereiht habe. Madrid und Brüssel hatten den Weg für den Sondergipfel am Samstag in letzter Minute geebnet. Die Regierung in Madrid hatte Änderungen am Vertragsentwurf verlangt, weil sie Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar befürchtete.

Es wäre absurd gewesen, wenn ein EU-Land die Brexit-Erklärung verhindert hätte, so Kurz. Nun müsse man die Abstimmung im britischen Parlament abwarten. "Es kann niemand vorhersagen, wie sie ausgehen wird."

Denn im britischen Unterhaus, das dem Abkommen zustimmen muss, ist eine Mehrheit für May ungewiss. Dort wollen nicht nur Teile der sozialdemokratischen Labour-Opposition gegen das Abkommen stimmen, sondern auch Parlamentarier ihrer eigenen Tories und der nordirischen DUP. So versucht die britische Premierministerin mit allen Mitteln, die Abgeordneten noch umzustimmen - und wandte sich dafür sogar in einem "Brief an die Nation" an ihre Landsleute.

In dem am Sonntag veröffentlichten offenen Schreiben appelierte sie an die Briten, ihren Brexit-Kurs zu unterstützen. Die Regierungschefin verteidigte den Vertrag darin als bestmögliches Ergebnis für das Land. "Es wird ein Abkommen sein, das in unserem nationalen Interesse liegt, eines, das für das ganze Land und alle seine Bürger funktionieren wird", schrieb May. Die Briten sollten mit dem Ausscheiden aus der Europäischen Union im kommenden Jahr eine neue Ära der der Einigkeit eröffnen und den bitteren Streit der Brexit-Debatten hinter sich lassen.

Zeit bis 2022

Der Austrittsvertrag sieht vor, dass Großbritannien für einen Übergangszeitraum bis Ende 2020 weiterhin in der EU verankert bleibt, ohne noch in den EU-Institutionen vertreten zu sein. Dieser Übergang kann bis Ende 2022 verlängert werden. Ziel ist sind enge weitere Beziehungen zwischen der EU und London im Rahmen einer neuen Freihandelsvereinbarung. Kommt bis dahin keine Lösung zur Vermeidung einer Grenze auf der irischen Insel zustande, greift eine Auffanglösung: Sie sieht vor, dass das gesamte Vereinigte Königreich in der EU-Zollunion bleibt, womit eine harte Grenze zu Irland vermieden würde.

