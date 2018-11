Warum Trump den Brexit-Vertrag verteufelt

Washington/London/Wien. „Das ist ein großartiger Deal für die EU“, kommentierte US-Präsident Donald Trump den Brexit-Vertrag. Er fiel damit bereits zum wiederholten Mal der britischen Premierministerin, Theresa May, in den Rücken, die derzeit in ihrem Land händeringend für eine Annahme des Austrittsvertrags wirbt. Trump ließ ihr ausrichten, sie wäre gut beraten, wenn sie den Brexit überhaupt gleich neu verhandeln würde. Denn er bringe für Großbritannien in dieser Form ausschließlich Nachteile.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)