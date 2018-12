EU-Wahl: Timmermans zum Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten bestimmt

Die Europäischen Sozialdemokraten haben am Samstag den früheren niederländischen Außenminister Frans Timmermans zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 bestimmt. Die rund 1.000 Delegierten eines Parteitags in Lissabon bestätigten ihn per Akklamation.

Der 57-Jährige ist Vizepräsident der EU-Kommission und will dem Luxemburger Konservativen Jean-Claude Juncker als Chef der Behörde nachfolgen. Damit ist er Rivale des bayerischen CSU-Politikers Manfred Weber, der den Posten als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) erobern will.

(APA/dpa)