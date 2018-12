Brexit-Showdown in London

London. In den letzten Stunden vor der Parlamentsabstimmung über das Brexit-Abkommen verwandelt sich die Machtzentrale in London immer mehr in einen Bienenstock. Angesichts der sicher scheinenden Niederlage von Premierministerin Theresa May wollte die „Sunday Times“ wissen, dass die Abstimmung in letzter Sekunde verschoben und die Regierungschefin stattdessen auf dem EU-Gipfel Ende der Woche ultimative Zugeständnisse verlangen werde. Aus der Downing Street hieß es dazu freilich: „Die Abstimmung findet am Dienstag statt.“

Spekuliert wurde in London nicht mehr, ob May ihren Deal durchsetzen kann, sondern, wie hoch ihre Niederlage ausfallen und ab welcher Höhe ihre Position unhaltbar werden würde. Der Brexit-Ausschuss sprach sich gestern einstimmig gegen das Abkommen aus. Neben der (nahezu) geschlossenen Opposition wollen auch mindestens 100 der 315 konservativen Abgeordneten gegen die Vereinbarung votieren. „Wenn sie mit weniger als 50 Stimmen verliert, kann sie wahrscheinlich bleiben. Aber wenn die Zahl über 100 liegt, ist es nicht vorstellbar, dass sie weitermacht. Viele sagen jetzt schon, dass wir die letzten Tage des Römischen Reichs erleben“, sagte ein Vertrauter von Ex-Außenminister Boris Johnson.

„Wir werden zu einem Vasallenstaat“

Johnson benutzte den letzten Sonntag vor der Abstimmung, um seine Ablehnung des Abkommens zu bekräftigen. Die Vereinbarung mache Großbritannien zu einem „Vasallenstaat“. Man müsse Neuverhandlungen mit der EU aufnehmen und gleich einmal mit der Einbehaltung von „mindestens der Hälfte“ der vereinbarten Abschlagszahlung von 39 Milliarden Pfund drohen. Auf die BBC-Frage, ob er nicht der Mann sei, der Großbritannien „in das jetzige Chaos gestürzt“ habe, erwiderte Johnson sichtlich verärgert: „Es bricht mir das Herz, dass wir uns auf eine Zukunft beschränken lassen sollen, in der uns Brüssel weiter regiert und wir keine Mitsprache haben.“

Warnung vor Corbyns Machtübernahme

Die Schwäche der Anhänger des May-Deals wurde erneut auch darin sichtbar, dass Kritiker und Gegner die Öffentlichkeit klar dominierten. Der umzingelten Premierministerin blieb kaum mehr, als vor einem Einzug von Labour-Chef Jeremy Corbyn in die Downing Street zu warnen. „Wenn diese Vereinbarung nicht angenommen wird, betreten wir völliges Neuland“, warnte sie. „Wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass Corbyn an die Hebel der Macht kommt.“ Für Labour replizierte Schattenminister Jon Trickett: „Wir sind bereit, ab Mittwochmorgen eine Minderheitsregierung zu stellen.“

Angesichts des scheinbar unausweichlichen Debakels stellten sich viele die Frage nach einem Plan B. May ist zwar berüchtigt hartnäckig, doch auch sie wird nicht mit offenen Augen in ein Desaster rennen wollen. Real gab es für sie aber keinen Ausweg. Selbst das geringste Abrücken würde Kritikern nur Anreize liefern, gegen ihr Abkommen zu stimmen in der Hoffnung, weitere Änderungen erpressen zu können. „Plan B ist Plan A“, sagt der konservative Parteisekretär Brandon Lewis. Falls May einen Plan B hatte, konnte sie ihn nicht verraten.

Stattdessen setzte sie zuletzt darauf, die Angst der Konservativen und ihrer Mehrheitsbeschaffer, der nordirischen DUP, in zwei Fragen zu schüren. Einerseits will niemand von ihnen Corbyn als Premier sehen. Andererseits betont May, dass ein Scheitern ihres Abkommens „das sehr reale Risiko mit sich bringen könnte, dass wir überhaupt keinen Brexit haben werden“.

Pläne für zweite Brexit-Abstimmung?

Genau darauf arbeiten die Proponenten einer zweiten Volksabstimmung hin, die sich gestern erneut in London zu einer Kundgebung versammelten. „Die Jugend wird uns niemals vergeben, wenn wir ihr nicht die Chance gaben, den Brexit rückgängig zu machen“, warnte der ehemalige Tory-Minister Michael Heseltine, mit 85 Jahren heute ein geachteter „Elder statesman“.

Selbst in der Regierung findet die Idee immer mehr Zustimmung: Kabinettsminister David Lidington, de facto Mays Stellvertreter, und Justizminister David Gauke sollen schon an Planungen arbeiten. Arbeitsministerin Amber Rudd schloss eine neue Volksabstimmung nicht aus und fügte hinzu: „Ich würde erneut für den Verbleib stimmen.“ Nach Umfragen würde eine knappe Mehrheit von 52 Prozent für die EU stimmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)