Die britische Regierung hat die Unterhaus-Abstimmung über das EU-Austrittsabkommens in letzter Sekunde verschoben. Angesichts eines überwältigenden Widerstands von fast allen Seiten, der eine vernichtende Niederlage unausweichlich erscheinen ließ, trat Premierministerin Theresa May am Montagnachmittag vor das Unterhaus in London und erklärte: „Ich habe sehr genau zugehört“ und verstanden, dass es für das „vorliegende Abkommen keine Mehrheit“ gebe. Sie werde nun bilaterale Kontakte suchen und umgehend auf dem EU-Gipfel in Brüssel Ende der Woche neue Gespräche suchen, „um unsere Sorgen zur Sprache zu bringen“. Ein neues Datum für eine Parlamentsentscheidung nannte die Regierungschefin vorerst nicht. Um das geplante Datum des Brexit am 29. März 2019 einhalten zu können, muss London allerdings bis 21. Jänner eine Entscheidung treffen.

Knackpunkt ist weiter die Auffanglösung (Backstop) für Nordirland, die in Kraft treten soll, falls sich London und Brüssel bis Ende 2020 auf kein umfassendes Handelsabkommen einigen können und einen Verbleib in der EU-Zollunion vorsieht. Brexit-Hardliner lehnen diese Regelung ab, zu ihren Forderungen zählt eine Befristung oder eine einseitige Ausstiegsmöglichkeit Großbritanniens. Zu den schärfsten Gegnern der Vereinbarung zählt ausgerechnet die nordirische DUP, die bisher im Parlament die Rolle eines Mehrheitsbeschaffers für die konservative Minderheitsregierung übernommen hatte. DUP-Chefin Arlene Foster forderte gestern nach einem Gespräch mit May ultimativ: „Der Backstop muss weg.“

Aus der EU wurde eine Bewegung in Richtung neuer britischer Forderungen aber sofort ausgeschlossen. Der irische Ministerpräsident, Leo Varadkar, sagte, Neuverhandlungen seien „nicht möglich“, denn: „Wir sollten nicht vergessen, wie wir an diesen Punkt gelangt sind. Großbritannien hat beschlossen, die EU zu verlassen, und die britische Regierung hat zahlreiche Optionen vom Tisch genommen. Die Lage, in der wir uns jetzt befinden, ist das Resultat der britischen roten Linien.“

Vorgespräche in Brüssel

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ließ indes durch eine Sprecherin ausrichten: „Das vorliegende Abkommen ist das beste und einzig mögliche.“ Ungeachtet dessen wurde aber der britische Chefunterhändler Ollie Robbins gestern Nachmittag erneut am Sitz der EU-Kommission gesehen, und aus Kreisen des EU-Verhandlerteams hieß es, „wir sind sehr, sehr beschäftigt“. Varadkar deutete einen möglichen Ausweg an: „Zu Klarstellungen sind wir selbstverständlich bereit.“

Mit der Verschiebung der Abstimmung konnte May eine möglicherweise politische irreparable Niederlage vermeiden. Vorerst. Denn ihr Verbleib im Amt hängt weiter an einem seidenen Faden. Der Chef der oppositionellen Labour Party, Jeremy Corbyn, sprach von einem „verzweifelten Schritt“, der beweise, „dass wir keine funktionsfähige Regierung mehr haben“. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums triumphierten die Brexit-Hardliner und erklärten, die Vertagung der Abstimmung bedeute „eine Ablehnung von Mays Deal“.

Die schottischen Nationalisten sprachen von einem „lächerlichen Akt der Feigheit“ und sagten Labour Unterstützung für einen Misstrauensantrag und eine Minderheitsregierung zu. „Wie wär's mit uns?“, lockte die schottische Regierungschefin, Nicola Sturgeon, auf Twitter. Bei aller Kampfrhetorik der Opposition und allem Autoritätsverlust der Premierministerin blieb dies dennoch unwahrscheinlich: Selbst militante Gegner des Brexit-Deals unter den Konservativen und der DUP machten klar, dass sie im Zweifelsfall für May stimmen würden, die aus einer erfolgreichen Vertrauensabstimmung gestärkt hervorginge. „Wir haben nur einen Schuss“, räumte ein Labour-Stratege ein.

Auch auf juristischer Ebene ging das Brexit-Drama in die nächste Runde. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass Großbritannien einseitig den Austrittsantrag zurückziehen und den Brexit damit rückgängig machen könne (siehe Seite 3). May blieb allerdings in der Frage eines neuerlichen Referendums hart. In ihre Rede vor dem Unterhaus sprach sie sich zum wiederholten Male gegen eine neue Brexit-Volksabstimmung aus. Das britische Höchstgericht wiederum lehnte eine Klage gegen das Ergebnis des Referendums von 2016 wegen Überschreitung der Ausgabenobergrenze durch das Austrittslager ab.

Das Pfund fiel angesichts der jüngsten Turbulenzen auf den tiefsten Stand seit 18 Monaten. Händler bezeichneten die Währung als „derzeit nicht marktfähig“.

Brexit: Die Lager im britischen Parlament Die britische Premierministerin Theresa May braucht 320 Stimmen im Parlament in London, damit ihr Brexit-Abkommen sicher ratifiziert wird. Doch sie kann nicht genügend Abgeordnete von dem mit der EU ausgehandelten Abkommen zum EU-Austritt überzeugen. Grob gerechnet muss sie rund 100 Abgeordnete auf ihre Seite ziehen oder doppelt so viele zur Enthaltung bringen. Derzeit sehen die Verhältnisse im Unterhaus so aus: Tory-Loyalisten (dafür): Mindestens 150 Abgeordnete aus der konservativen Fraktion gelten als absolut loyal. Sie haben neben ihrem Mandat Jobs in der Regierung und müssten sie abgeben, um gegen das Abkommen zu stimmen. Premierministerin May kann insgesamt wohl auf rund 220 treue Parteifreunde hoffen. Konservative Brexit-Hardliner (dagegen): Bis zu 80 Mann stark ist die sogenannte European Research Group um den exzentrischen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Wie viele Parlamentarier aus dieser Gruppe auf jeden Fall mit Nein stimmen werden, ist unklar. May müsste den Großteil dieser Gruppe auf ihre Seite ziehen, um eine Chance zu haben. Knapp 30 Parlamentarier haben bereits versucht, May zu stürzen. EU-freundliche Tories (halb-halb): Eine Gruppe von rund 12 Abgeordneten um den ehemaligen Generalstaatsanwalt Dominic Grieve kämpft für eine möglichst enge Anbindung an die EU oder gar eine Abkehr vom EU-Austritt. Im Brexit-Abkommen dürften einige die Chance sehen, wenigstens einen harten Bruch mit der EU zu vermeiden. Labour-Loyalisten (dagegen): Labour-Chef Jeremy Corbyn spekuliert auf eine Neuwahl, sollte das Brexit-Abkommen scheitern. Rund 180 Abgeordnete dürften seinem Aufruf folgen und gegen den Deal stimmen. EU-freundliche Labour-Hinterbänkler (dagegen): Auf den Hinterbänken bei Labour ist eine starke Bewegung entstanden, die ein zweites Referendum und eine Abkehr vom Brexit fordert. Die rund 60 Parlamentarier um den charismatischen Abgeordneten Chuka Umunna dürften das Abkommen auch ablehnen. Labour-Rebellen (dafür): Bis zu 20 Labour-Abgeordnete könnten versucht sein, für Mays Brexit-Abkommen zu stimmen. Entweder, weil sie selbst vom EU-Ausstieg überzeugt sind, oder, weil sie wie die Abgeordnete Caroline Flint in ihren Wahlkreisen eine große Brexit-Wählerschaft haben. DUP (dagegen): Die 10 Abgeordneten der nordirischen Protestantenpartei könnten zum Zünglein an der Waage werden. Parteichefin Arlene Foster lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass ihre Partei das Abkommen nicht unterstützen will. Zudem droht die DUP damit, die Regierung fallen zu lassen. Die DUP will keinerlei Sonderstatus für Nordirland akzeptieren, wie er im Brexit-Abkommen vorgesehen ist. May ist seit der vorgezogenen Wahl im vergangenen Jahr auf die Stimmen der DUP angewiesen. Fraglich ist, ob sich die Nordiren mit weiteren Geldversprechen für ihre wirtschaftlich abgehängte Provinz kaufen lassen. Weitere Opposition (dagegen): Die Schottische Nationalpartei (SNP), die Liberalen, Grünen, die Waliser-Partei Plaid Cymru - die kleineren Oppositionsparteien haben gemeinsam rund 50 Abgeordnete. Die meisten haben sich klar gegen den Brexit positioniert und fordern ein zweites Referendum. SNP-Fraktionschef Ian Blackford gehört zu den entschiedensten Kritikern des Abkommens. (APA/dpa)

