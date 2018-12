Brexit: Was die EU Theresa May bieten kann

London/Brüssel. Ist es Wahnsinn, Methode – oder gar beides? Angesichts der Blitztournee von Theresa May durch drei europäische Hauptstädte ist die Frage nach der Brexit-Strategie der britischen Premierministerin dringlicher denn je. Nachdem May die für Dienstag avisierte Abstimmung im britischen House of Commons über den EU-Austrittsvertrag aufgrund fehlender Mehrheit kurzfristig absagen ließ, versucht sie nun, einen besseren Deal herauszuschlagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2018)