Jacob Rees-Mogg: Ein Gentleman aus dem 18. Jahrhundert

"Geduld ist eine Tugend, Tugend ist eine Zier." Also sprach Jacob Rees-Mogg vor wenigen Wochen in Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden Misstrauensvotums gegen Premierministerin Theresa May, das sich jedoch Tag um Tag hinauszögerte. Der erzkonservative Hinterbänkler, Drahtzieher des Aufstands gegen seine Parteifreundin und Anführer der EU-skeptischen „European Research Group“ innerhalb der Tories, hatte nach Mays Brexit-Deal mit Brüssel als erster ein formelles Schreiben samt Rücktrittsforderung eingereicht. Doch seine Fraktion – die stärkste und einflussreichste in der fragmentierten, vom Brexit zerrissenen Partei mit Gruppierungen wie der „Gang of Five“, den „Pizza Plotters“ oder „Team Norwegen“ – verfehlte zunächst das nötige Quorum von 48 Stimmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)