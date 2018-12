Der Schweizer Drahtseilakt mit der EU

Brüssel. Kurzfristig angekündigte Pressekonferenzen von Johannes Hahn sind rar. Wird zu einer geladen, weiß man: Hier ist Ernsthaftes im Gange. So war das auch am Montagvormittag, als der EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik dem Brüsseler Korrespondentenkorps die vorläufige Verlängerung der Börsenäquivalenz mit der Schweiz um sechs Monate verkündete. Börsenäquivalenz: Das bedeutet die gegenseitige Anerkennung der Börsen und sonstigen Handelsplätze für Wertpapiere in der Union und der Schweiz. Bis Mitte 2019 können Vermögensverwalter aus der Union weiterhin Schweizer Wertpapiere an Börsen in der EU wie in der Schweiz handeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2018)