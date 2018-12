Kurz: "Dürfen Afrika nicht den Chinesen überlassen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Afrika-Forum am Dienstag in Wien deutlich mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz vor Beginn der Beratungen mit afrikanischen und europäischen Spitzenpolitikern sowie zahlreichen Unternehmern im Wiener Austria Center.

Das EU-Afrika-Forum solle "ein Stück weit einen Paradigmenwechsel darstellen", damit neben der klassischen Entwicklungshilfe auch vermehrt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen gesetzt werde, sagte Kurz. Die EU sei der größte Geber weltweit, was die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) betreffe, denn sie leiste mehr als 50 Prozent der weltweiten EZA. "Aber, was die Investitionen betrifft, gibt es Luft nach oben", so Kurz, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem derzeitigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU) und Präsident Ruandas, Paul Kagame, leitet.

Angesichts des starken Bevölkerungswachstums in Afrika - bis 2050 werden mehr als zwei Milliarden Menschen auf dem Kontinent leben - bestehe der Bedarf nach einem starken Wirtschaftswachstum, so Kurz. Investitionen würden Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen.

Nur eine "Auswahl" an Staaten eingeladen

Aus Afrika wurde allerdings nur eine "Auswahl" an Staaten eingeladen, die laut Bundeskanzleramt in Abstimmung mit Kagame ausgewählt wurden - eine Tatsache, die bereits vor Beginn des Forums für Kritik sorgte. Auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sind neben Ägypten und Ruanda auch Äthiopien, Ghana, Guinea, Kenia und Mauritius vertreten.

Auch, dass die politischen Schwergewichte in der EU, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht vertreten sind, sorgte im Vorfeld für Schelte. Kurz freilich kann diese nicht verstehen. Er sei "überglücklich, wie viele Wirtschaftsvertreter und wie viele Spitzenpolitiker aus Afrika und der EU heute hier" seien, sagte er. Für ein kleines Land wie Österreich sei EU-Afrika-Forum "für unsere Dimension riesig". Das US-Magazin "Politico" insinuierte, der Ausstieg Österreichs aus dem Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration der Vereinten Nationen, sei Grund für das Fernbleiben einiger Top-Player.

"Wunsch, dass es nicht nur um Migration geht"

Offiziell stand das Thema Flucht und Migration nicht auf der Tagesordnung, auch wenn das Forum im Sommer ursprünglich zu dem Thema bzw. als "Hilfe-vor-Ort-Gipfel" - zur Bekämpfung von Fluchtursachen - angekündigt worden war. Es gebe vonseiten afrikanischer Politiker "den Wunsch, dass, wenn wir mit ihnen reden, dass es nicht nur um Migration geht" und "wir nicht nur versuchen sie zu erziehen" und ihnen zu sagen was sie zu tun hätten, sondern es einen "Dialog auf Augenhöhe" gebe, meinte Kurz dazu.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte zum Beginn des Forums, dass es um eine "partnerschaftliche Gleichberechtigung" beider Kontinente gehe. Auf die Frage, ob die EU im Vergleich zu China nicht zu spät komme, meinte Juncker: "Ja, aber wir machen es besser."

In ihrer Afrika-Politik brachte die EU in den vergangenen Monaten das Thema Migration allerdings immer wieder auf das Tapet - sei es durch Migrationspartnerschaften, "Ausschiffungsplattformen" oder den Afrika-Treuhandfonds, über den unter anderem die Ausbildung der libyschen Küstenwache finanziert wird.

Bei den Oppositionsparteien sorgte das Forum deshalb für Kritik. Es handle sich nur um eine "Inszenierung", waren sich SPÖ und die Liste Jetzt (vormals Liste Pilz) einig. Die Neos sahen in der Veranstaltung eine für die Neos ist sie eine „Karrieremesse mit Showcharakter“.

