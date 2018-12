Brexit: Wie sich Labour selbst ins Aus schießt

London. Hat er oder hat er nicht? In der besonders heftigen letzten Fragestunde des britischen Unterhauses vor Weihnachten murmelte Labour-Führer Jeremy Corbyn in Richtung von Premierministerin Theresa May etwas, das empörte Konservative und hämische Kommentatoren als „dumme Frau“ verstanden. Der Oppositionschef aber dementierte: Stunden nach dem Vorfall sah er sich zu einer Erklärung gezwungen, wonach er „dumme Leute“ gesagt habe und zudem „jede Art sexistischer und frauenfeindlicher Sprache ablehne“.



Corbyn hoffte damit auf ein rasches Ende der Geschichte. In Wahrheit warf die Episode einmal mehr ein Licht auf die Versäumnisse der führenden Oppositionspartei

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)