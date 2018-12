Österreichs EU-Vorsitz: Sechs Monate voll Glanz, aber mit bescheidener Bilanz

Kurz vor Ende der sechsmonatigen EU-Präsidentschaft Österreichs fällt die Bilanz durchwachsen aus. Breites Lob gab es für die glanzvolle organisatorische Abwicklung. Nicht nur Lob, sondern auch Kritik erntete die Bundesregierung hingegen für die inhaltliche Arbeit. Vor allem bei jenen Themen, die sie selbst in den Vordergrund gerückt hatte, gab es kaum eine Bewegung – insbesondere in der Migrationsfrage und beim Brückenbau zwischen Ost- und Westeuropa.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk verwiesen zwar auf ausreichende Fortschritte in Sachfragen und eine umsichtige, konsequente Vorsitzführung. Aber vor allem der in die Präsidentschaft fallende Ausstieg Österreichs aus dem UN-Migrationspakt wurde in Brüssel als kontraproduktiv wahrgenommen. Juncker sprach von einem „Schwächeanfall“. Sein Vizepräsident Frans Timmermans ortete „innenpolitische Motive“. Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos kritisierte, er habe sich von Österreich gerade bei konstruktiven Lösungsansätzen zur Asylpolitik „deutlich mehr erwartet“.



Die „Presse“ fasst die Erfolge und Misserfolge bei den wichtigsten Themen des Halbjahres zusammen: