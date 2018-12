„So also behandeln uns die Österreicher?“

Brüssel. Die Aussagen eines halben Dutzends Diplomaten aus mehreren Mitgliedstaaten werfen kein gutes Licht auf die österreichische EU-Vorsitzführung im politisch heiklen Feld Asyl, Migration und Grenzschutz. Gegenüber der „Presse“ bestätigen sie, was in Brüssel schon zu Antritt der türkis-blauen Koalition befürchtet wurde: Österreichs Bundesregierung habe gezielt jeglichen Fortschritt bei der Reform des europäischen Asylwesens verhindert, allen voran der Dublin-Verordnung, die regelt, welcher Mitgliedstaat für einen Asylbewerber zuständig ist. Sie führe den Schutz der EU-Außengrenzen zwar ständig im Mund, sei aber konkrete Taten schuldig geblieben, wird resümiert. Sie habe auf PR-Aktionen gesetzt, wo die Arbeit an mühseligen Kompromissen nötig gewesen wäre. Und sie sei heute, nach nur einem Jahr Amtszeit, in diesem Politikfeld klar in der Gruppe der vier Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei isoliert, ohne echte Verbündete im Westen, Norden oder Süden Europas. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos äußerte sich beim Thema Zuwanderung enttäuscht. „Ich habe mir deutlich mehr von Österreich erwartet.“

