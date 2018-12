Kritik an Stagnation in Migrationspolitik

Wien. Kurz vor dem Ende des österreichischen EU-Vorsitzes ist die Bundesregierung erneut mit Kritik an mangelnden Fortschritten bei der Migrationspolitik konfrontiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte zwar die proeuropäische Haltung der türkis-blauen Regierung während der letzten sechs Monate, wies aber in einem Interview mit der Austria Presse Agentur (APA) darauf hin, dass ihm der Klimaschutz „zu kurz gekommen“ sei. Und in der Migrationspolitik, einem Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft, „die EU-Staaten weiter uneins“ seien.

Ähnlich äußerte sich der Leiter des Österreich-Büros des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Christoph Pinter: Migration sei zwar einer der Schwerpunkte des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gewesen, „maßgebliche Beschlüsse“ hätte es im letzten halben Jahr jedoch nicht gegeben. Gerade jetzt, da die Antragszahlen von Asylwerbern in der gesamten EU stark zurückgehen und „wieder Luft da ist“, sollte man die Zeit nützen, „um das europäische Asylsystem auf ein neueres und festeres Fundament zu stellen“, so Pinter. „Die Zeit verrinnt.“

Der UNHCR-Vertreter zeigt sich enttäuscht, dass die österreichische Regierung nicht stärker versucht habe, zwischen den verhärteten Fronten eine Brückenbauerfunktion einzunehmen. Er sieht derzeit einen rein restriktiven Ansatz in der Asylpolitik. Vonseiten Österreichs, aber auch europaweit, hätte es „mehr positive Ansätze“ geben können. Auch Van der Bellen erinnerte daran: „Wenn wir irreguläre Migration verhindern wollen, müssen wir legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen.“ Mit einem europäischen Einwanderungsrecht und einem gemeinsamen Asylsystem „können wir Verfolgte schützen und zugleich die Zuwanderung kontrollieren“. (APA)

