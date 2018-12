Theresa May setzt beim Brexit auf Risiko

London/Wien. Die britische Premierministerin Theresa May agiert bei der Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag mit Verzögerungstaktik. Sie hat im Dezember unter Murren vieler Abgeordneter das Votum im Unterhaus auf Mitte Jänner verschoben. Zuletzt wurde spekuliert, dass es sogar erst in der letzten Jännerwoche abgehalten werden könnte. Damit bringt May nicht nur den Ratifizierungsprozess in den EU-Institutionen in Zeitnot, sie erzeugt vor allem Druck auf jene Unterhausabgeordneten, die bisher gegen den Deal mit der EU aufgetreten sind.

Setzt die Premierministerin also auf volles Risiko? Offenbar bleibt May keine andere Wahl, als so viel Zeit wie möglich verstreichen zu lassen, bis es für Alternativen zu spät ist. Je weiter die No-Deal-Vorbereitungen sowohl in der EU als auch in Großbritannien gediehen sind, desto klarer sollten die Abgeordneten nämlich erkennen, was ihr Land erwartet, wenn sie dem Deal nicht zustimmen. Dieser Weg ist freilich hoch riskant. Denn es wird erwartet, dass angesichts eines drohenden Hard-Brexits das britische Pfund und die britische Wirtschaft in den kommenden Wochen weiter Schaden nehmen werden. Die ökonomischen Gewitterwolken, die sich erst so richtig bei einem chaotischen Ausscheiden aus der Union entladen würden, dürften das letzte Argument für May bleiben, ausreichend viele Abgeordnete umzustimmen.

Wichtig für May ist allerdings, dass sie die Zeit bis Ende Jänner politisch überlebt. Denn erst dann wird es keinen Zeitpuffer mehr für die – aus ihrer Sicht – aussichtslosen Nachverhandlungen mit der EU geben. Sollte in der Zwischenzeit eine Mehrheit der Abgeordnete zum Schluss kommen, dass ein anderer Premierminister die Verhandlungen neu aufrollen würde, müsste sich May einem Misstrauensvotum gegen ihre gesamte Regierung stellen. Allerdings dürfte ihren Gegnern bereits jetzt bewusst sein, dass sie damit das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts nochmals erhöhen würden. Wie sich bereits in der bisherigen Debatte gezeigt hat, will keiner der Tory-Rebellen und auch nicht Oppositionschef Jeremy Corbyn dafür die Verantwortung übernehmen.

Kleine Chance auf Referendum

Scheitert May mit ihrer Taktik, würde dies wiederum die Chance auf ein neues Referendum erhöhen. Es ist nämlich kaum vorstellbar, dass ein neuer Premierminister den Deal, den May vereinbart hatte, eins zu eins übernehmen würde. Wenn sein Versuch, ihn neu zu verhandeln, auf die schon bisher geschlossene Front in der EU trifft, bliebe ihm mit einer neuen Volksabstimmung ein einzig möglicher Ausweg. Dann müsste das Volk entscheiden, ob es den Austrittsvertrag akzeptiert oder lieber in der Europäischen Union verbleibt. Dies wäre allerdings nur möglich, wenn London eine Verschiebung des EU-Austritts um mindestens einige Wochen beantragt und dafür Unterstützung aller anderen Mitgliedstaaten erhält. Das Zeitfenster dafür ist nicht besonders groß, denn im Mai finden Europawahlen statt. Verbleibt das Königreich wider Erwarten in der EU, müsste es diese Wahlen ebenfalls abhalten und erneut Abgeordnete in das Europäische Parlament entsenden. (wb)

