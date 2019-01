Neue Patt-Stellung im Brexit-Drama

London. Es wurde ein geflügeltes Wort, das jeder aus der Parlamentswahl 2017 in Erinnerung behielt. Als Premierministerin Theresa May angesichts massiver Kritik in letzter Sekunde eine Pflegereform zurücknehmen musste, behauptete sie schrill: „Nichts hat sich geändert.“ Während das Unterhaus in London gestern, Mittwoch, die Brexit-Debatte wieder aufnahm, hieß es wieder von allen Seiten: „Nothing has changed.“ Die Premierministerin verteidigte erneut das Abkommen mit der EU als „guten Deal“, die Opposition verlangte wieder: „Beenden Sie diese kostspielige Farce“.

Wenn das Parlament nächsten Dienstag nach Debattenschluss um 19.00 Uhr zur Abstimmung schreiten wird, gilt das Scheitern von Mays Vereinbarung weiterhin als so gut wie sicher. Einmal mehr sprach sie gestern davon, weitere „Zusicherungen und Klarstellungen“ von der EU einholen zu wollen. Einmal mehr blieb sie Details schuldig. Erneut bekräftigte die Opposition die Ablehnung des vorliegenden Deals. Nichts hat sich geändert.

In dieser Situation ergreift das Parlament die Initiative. Es will die Regierung bei einer Abstimmungsniederlage in die Pflicht nehmen. Dienstagabend erlitt May eine schmerzliche Niederlage, als 303 gegen 296 Abgeordnete für einen Antrag stimmten, der den Weg zu einem „No Deal“-Brexit erschweren soll.

Verpflichtender Plan B nach drei Tagen

Dieses Ziel verfolgt auch ein weiterer Antrag, den Parlamentschef John Bercow zum Ärger der Regierung zur Abstimmung zuließ. Demnach soll die Regierung gezwungen werden, innerhalb von drei Tagen nach einer Abstimmungsniederlage einen Plan B vorzulegen. Für dieses weitere Vorgehen haben sich die Abgeordneten bereits zuvor ein Mitspracherecht gesichert. Antragssteller beider Entschließungen war der konservative Ex-Generalanwalt Dominic Grieve, der nicht umsonst als einer der cleversten Juristen im Lande gilt.

Vorrangiges Ziel einer Mehrheit der Abgeordneten ist es, zu verhindern, dass die Regierung durch Zeitverzögerung entweder das Unterhaus zu einer Zustimmung zu ihrem Vertrag zwingt oder andernfalls einen No-Deal-Brexit geschehen lässt. Der Brexit-Anhänger und ehemalige Sozialminister Iain Duncan Smith sprach von „Angstmacherei“.

Wegen dieser Pattstellung tauchen immer mehr Spekulationen auf, dass Großbritannien letztlich bei der EU um eine Verlängerung des Artikel-50-Verfahrens ansuchen wird. Die britische Regierung räumte erstmals Gespräche ein: „Es gibt Leute in der EU, die darüber sprechen, aber es ist nicht unsere Position.“ Nach gültigem Gesetz verlässt Großbritannien die EU am 29. März 2019, 23.00 Uhr Lokalzeit. Es reicht eine einfache Mehrheit, um alles zu ändern.

[P3S40]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)