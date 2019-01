Die Briten drehen sich im Brexit-Kreis

London. Am Vorabend der Parlamentsabstimmung über den EU-Austrittsvertrag schwärmten die Mitarbeiter des britischen Instituts YouGov aus, um herauszufinden, wie die Briten den Brexit-Prozess beurteilen. Das aus 1754 Einzelumfragen im Zeitraum 7./8. Jänner zusammengesetzte Stimmungsbild ist alles andere als klar – so wie ihre Vertreter im Parlament scheinen die britischen Wähler nicht zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Sie sind nämlich sowohl gegen den vorliegenden Deal als auch gegen den EU-Austritt ohne einen Deal – und eine Wiederholung des Brexit-Referendums lehnen sie ebenfalls mehrheitlich ab.

Die Ablehnung des von Premierministerin Theresa May verhandelten Austrittsabkommens fällt relativ deutlich aus: 49 Prozent der Befragten lehnen ihren Deal ab, nur 23 Prozent wollen ihn umsetzen. Noch deutlicher wird allerdings die bevorzugte Option der Brexit-Hardliner zurückgewiesen: 52 Prozent der Befragten sind kategorisch gegen einen harten Brexit ohne Austrittsabkommen, den lediglich 17 Prozent der Briten herbeisehnen.

Die Option einer Wiederholung des Referendums hat auch keine Mehrheit: 41 Prozent der Befragten sind strikt dagegen, 36 Prozent dafür. Die Rücknahme des Austrittsantrags und der Verbleib in der EU wird auch nicht gutgeheißen – nur 28 Prozent der Befragten wünschen sich einen Exit vom Brexit.

Den geringsten Widerstand mit 27 Prozent gibt es gegen eine Option, die gar nicht am Tisch liegt: nämlich die Rückkehr an den Verhandlungstisch und den Abschluss eines anderen, besseren Austrittsvertrags mit der EU. 48 Prozent der befragten Briten halten diese Variante für einen guten bzw. akzeptablen Ausweg aus dem Brexit-Dilemma. Der Haken an der Sache ist nur, dass die EU substanzielle Veränderungen an dem über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren verhandelten Austrittsabkommen dezidiert ausgeschlossen hat. (la)

