Brexit: "Bitte, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt"

Nach der zerschmetternden Niederlage für den von der britischen Premierministerin Theresa May ausverhandelten Brexit-Deal im britischen Parlament haben Europaabgeordnete mehrheitlich die britische Regierung für das Chaos um den Brexit verantwortlich gemacht. In einer Debatte am Mittwoch in Straßburg forderten sie Klarheit von London und gaben dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier ihre Rückendeckung.

Barnier warnte: "Noch nie war das Risiko eines No Deals so groß." Um einen harten Brexit zu verhindern, sieht er die britische Regierung am Zug. Sie müsse die weiteren Etappen bis zum Ausstieg klar machen. Die britische Regierung solle nun sagen, "wie man am 29. März geordnet austritt", forderte Barnier.

Doch das Vertrauen der Abgeordneten in das Verhandlungsgeschick der Premierministerin ist gering. Theresa May sei nicht mehr in der Lage eine konstruktive Lösung zu finden, sagte der deutsche Europaabgeordnete Elmar Brok. London stehe einer geeinten EU gegenüber: "27 EU-Länder sind einig, in Großbritannien ist nichts einig", meinte er.

Harsche Kritik an Planlosigkeit in London

Entgegenkommen wollen die verbleibenden EU-27 den Briten nicht: Neuverhandlungen seien ausgeschlossen. Das machte nicht nur die amtierende EU-Ratsvorsitzende und rumänische Europa-Staatssekretärin Melania Ciot klar. "Ich sehe kaum noch Spielraum", sagte auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker kandidiert. "Wenn die Briten Neuverhandlungen wünschen, haben wir auch das Recht, mit neuen Forderungen zu kommen."

Und einen Wunsch der EU-Staaten an Großbritannien machte der Politiker der bayerischen CSU besonders deutlich. Das britische Parlament müsse nun Klarheit schaffen: "Bitte, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt." Harsche Kritik an der Planlosigkeit übte auch der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer: "Diese große Nation schlafwandelt auf die Klippe zu."

Das Austrittsdatum Ende März vor Augen sei es die Pflicht der EU, sich auf jedes mögliche Szenario vorzubereiten, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans. Selbst mit Vertrag hätte der britische EU-Austritt weitreichende Folgen. "Der Brexit richtet Schaden an, er schadet Großbritannien, er schadet der Europäischen Union. Wir als Politiker haben die Verpflichtung, diesen Schaden auf das mögliche Minimum zu begrenzen."

"Lasst uns Großbritannien wieder großartig machen"

Der Wortführer der Brexit-Bewegung und frühere Chef der EU-Austrittspartei UKIP, Nigel Farage, machte jedoch Brüssel verantwortlich. An den Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, gerichtet, sagte er: "Sie haben uns genau dorthingebracht, wo sie uns haben wollten." Großbritannien werde ein unabhängiges Land werden, "welcher Preis ist denn zu hoch für die Freiheit?"

Die britische Abgeordnete Janice Atkinson, die für UKIP ins Europaparlament einzog, später aber von der Partei ausgeschlossen wurde, sagte in Anklang an einen Wahlkampfslogan von US-Präsident Donald Trump an die Adresse der EU: "Wir brauchen euch nicht. Lasst uns gehen und Großbritannien wieder großartig machen."

(APA/red.)