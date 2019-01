Knappe Mehrheit der Briten will, dass May im Amt bleibt

Eine knappe Mehrheit der Briten will trotz des Brexit-Schlamassels an der Regierung von Premierministerin Theresa May festhalten. 53 Prozent sind einer Umfrage zufolge dagegen, dass die von der nordirischen DUP gestützte Regierung der Konservativen gestürzt wird, 38 Prozent sind dafür.

Sechs von zehn Briten (61 Prozent) sind inzwischen aber davon überzeugt, dass Großbritannien in einer handfesten Krise steckt. 34 Prozent gehen nicht davon aus, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Sky Data bei 1.203 Personen ergab. Die Befragung fand am Dienstagabend statt, nach der historischen Niederlage des Brexit-Abkommens, das May mit Brüssel ausgehandelt hatte, im britischen Unterhaus.

"Das Abkommen ist so schlecht"

Vor dem Parlamentsgebäude hatten sowohl viele Brexit-Befürworter als auch -Gegner die Niederlage der Regierung gefeiert. "Das Abkommen ist so schlecht, weil wir damit halb in der Europäischen Union bleiben würden, aber kein Mitspracherecht mehr hätten", sagte Maggie Clarke (79), die sich als Liberaldemokratin für den Verbleib in der EU einsetzt.

(APA)