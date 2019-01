Giftbombe Babywindel

Brüssel. Um Punkt acht Uhr morgens waren die Chefs der französischen Windelhersteller am Mittwoch zum Rapport im Wirtschaftsministerium in Bercy einbestellt: Binnen der nächsten zwei Wochen müssen sie eine Vielzahl von Chemikalien, die im Rahmen einer neuen amtlichen Studie in sämtlichen im Handel erhältlichen Windeln entdeckt wurden, entfernen. Diese Substanzen reichen vom Unkrautvernichter Glyphosat bis zu höchst giftigen, das Hormonsystem schädigenden Dioxinen und Phenolen. Manche von ihnen geraten über die verwendeten Rohstoffe (etwa Baumwolle) in die Windeln und damit an die Haut von Babys und Kleinkindern. Andere fallen als Nebenprodukte durch unsachgemäße Verfahren bei der industriellen Herstellung an und sickern in die Windeln ein. Wieder andere der von der französischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und Arbeitsschutz (Anses) entdeckten Chemikalien werden als Duftstoffe bzw. deren Stabilisatoren verwendet oder zum Beispiel dafür, die Kunststoffgewebe, welche modernen Wegwerfwindeln ihre Saugkraft verleihen, zu fixieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)