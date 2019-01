Brexit-Schatten über Erasmus

Brüssel. Das Jahr 2017 brachte einen neuen Rekord für eines der Vorzeigeprogramme der Europäischen Union. Mehr als eine Dreiviertelmillion Schüler, Studenten und Lehrende nahmen im Rahmen von Erasmus+ an grenzüberschreitenden Lehr-, Forschungs- und Volontariatsaufenthalten teil, gab die Europäische Kommission bekannt. Das war ein Anstieg um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Budgetvolumen von 2,6 Milliarden Euro war um 13 Prozent höher als im Jahr davor, und wenn man die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Periode 2021 bis 2027 verfolgt, kann man ruhigen Gewissens schon jetzt festhalten: Mögen die Mitgliedstaaten auch noch so hart um jeden Euro kämpfen, der nach Brüssel überwiesen wird, so steht die Ausweitung der Mittel für das internationale Studieren und Forschen außer Streit.

Sehr problematisch ist jedoch der Blick in die Zukunft von Erasmus+, was die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich betrifft. Denn zwei Monate vor dem zwischen EU und London festgelegten Datum für den Austritt der Briten aus der Union gibt es noch keine Notfallpläne für den Fall, dass es nicht zeitgerecht vor dem 29. März eine Einigung über den geordneten Brexit gibt, erfuhr „Die Presse“ aus der Kommission. Das zwischen der britischen Regierung und der EU fertige verhandelte Austrittsabkommen ist bekanntlich im britischen Parlament abgelehnt worden, und es ist unklar, wie es nun weitergeht.

Im Fall eines „harten Brexit“ ist derzeit offen, ob und wie europäische Studenten, die ein Erasmus-Stipendium für einen Aufenthalt an einer britischen Hochschule erhalten haben, diesen auch tatsächlich antreten können. Seitens der Kommission heißt es, man arbeite an einer Notfalllösung, wie es sie in anderen politischen Bereichen wie beispielsweise dem Verkehrswesen bereits gibt. Vorerst jedoch müsse sich jeder Antragsteller, der heuer in Großbritannien studieren wolle, mit dem Risiko anfreunden, dass der Aufenthalt ins Wasser fallen könnte. 2017 waren nur Spanien und Deutschland als Erasmus-Zielländer beliebter als Großbritannien. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)