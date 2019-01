Brexit-Abstimmung oder Kaiserschnitt? Abgeordnete dürfen sich vertreten lassen

Tulip Siddiq hatte gar ihren geplanten Kaiserschnitt verlegt, um letzte Woche bei der Abstimmung über den Brexit-Plan der britischen Premierministerin dabei sein zu können. Der sogenannte Plan A wurde mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Heute steht erneut eine Abstimmung an und das Parlament hat eine neue Regelung eingeführt, die deutlich unkomplizierter ist, als die alte.

Es gibt nun ein Pilotprojekt, wonach Abgeordnete mit kleinen Kindern ihre Stimme über Bevollmächtigte abgeben können. Es werde erwartet, dass die neue Regelung bereits genutzt werden könne, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Die Parlamentarier wollen am Dienstag über mehrere Anträge zum weiteren Vorgehen Großbritanniens beim EU-Austritt abstimmen. Laut einer Mitteilung des Parlaments vom Montagabend können Abgeordnete von dem System Gebrauch machen, die wegen der Geburt eines Kindes verhindert sind oder sich um Kleinkinder kümmern müssen. Dafür müssen sie rechtzeitig ein anderes Parlamentsmitglied benennen. Der Parlamentspräsident muss den Anspruch auf eine Vertretung bestätigen. Die Regelung wird zunächst für ein Jahr getestet.

Bisher war es deutlich komplizierter und unverlässlicher, einer Abstimmung fernzubleiben. "ich habe kein Vertrauen in das Pairing-System", hatte Siddiq ihre Motive erklärt, als sie ihren Kaiserschnitt verschob. Das bisherige Pairing-System sollte Unausgewogenheit des Parlaments verhindern, in dem für jeden Abgeordneten, der aus wichtigen Gründen nicht an einer Abstimmung teilnehmen kann, ein anderer Abgeordneter der gegnerischen Fraktion auf seine Stimme verzichtet. Was jedoch nicht immer einwandfrei funktionierte.

Zu der neuen, neutraler formulierten Beschlussvorlage der Regierung zum Brexit-Gesetz, über die heute abgestimmt werden soll, liegen nun gut ein Dutzend Änderungsanträge vor. Gleich mehrere sehen vor, die umstrittene Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland - genannt Backstop - im Austrittsabkommen zu streichen, zu befristen oder mit einem Kündigungsrecht für Großbritannien zu versehen. Die Opposition arbeitet unterdessen daran, einen Brexit ohne Abkommen abzuwenden.

(APA/dpa)