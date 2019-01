Plan C? Tory-Gruppe will sich mehr Zeit für den Brexit erkaufen

Der Dienstag steht im Unterhaus des britischen Parlament einmal mehr im Zeichen des Brexits. Das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen war vergangene Woche mit überwältigender Mehrheit von den Abgeordneten abgelehnt worden.

Wie die Abstimmungen am Dienstag ausgehen, ist absolut unklar. Laut "Daily Mail" habe die britische Premierministerin Theresa May zuletzt einen innerhalb ihrer Tories vorgelegten "Plan C" mit einer längeren Übergangsfrist bis 2021 zurückgewiesen.

Demnach habe May ihr Hab und Gut auf den von ihr angekündigten "Plan B" verwettet, schrieb die Zeitung. Dieser ist notwendig, weil der ursprünglich von ihr mit der EU ausverhandelte Vertrag im britischen Parlament eine krachende Niederlage erlitten hatte.

Geld gegen mehr Zeit

Der "Plan C" soll vorsehen, dass Großbritannien seine 39 Milliarden-Pfund-Scheidungszahlung (44,89 Mrd. Euro) tätige, dafür soll im Gegenzug die Übergangsphase nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU bis Ende 2021 verlängert werden. Dies soll erlauben, ein Freihandelsabkommen und eine akzeptable Lösung der irisch-nordirischen Grenzfrage auszuarbeiten, um eine "harte" Grenze zu vermeiden.

Sogar der innerparteiliche Gegner von May, Boris Johnson, habe laut der Zeitung den Plan als "Durchbruch" bezeichnet, mit dem Zusatz, er hoffe, dass die Regierung dies so schnell wie möglich annehme. May allerdings habe diese Option zurückgewiesen. Sie wolle nach Brüssel fliegen und das bereits ausverhandelte Austrittsabkommen wieder aufmachen und neu verhandeln. Das hat bisher die EU kategorisch zurückgewiesen.

Abänderungsanträge spielen zentrale Rolle

Am Dienstagabend sind eine Reihe von Vorschlägen zum Brexit geplant, wobei die Frage ist, wieviele und welche zugelassen werden. Ein Antrag auf Änderung des "Backstops" dürfte demnach keine Mehrheit erhalten.

Als aussichtsreich gilt ein Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper. Sie will die Regierung dazu zwingen, in Brüssel eine Verschiebung des Brexits zu beantragen, sollte bis Ende Februar kein Austrittsabkommen ratifiziert sein. Denn die Tories sind selbst innerlich weiterhin uneinig.

Ebenfalls auf Zustimmung könnte ein Antrag stoßen, einen "No-Deal" auszuschließen. Ein weiterer Antrag, wonach die Abgeordneten wöchentlich über das weitere Prozedere im Fall eines "no deal" abstimmen, scheint laut Einschätzung von Abgeordneten mehrheitsfähig zu sein.

Über welche Änderungsanträge abgestimmt wird, wird erst zu Beginn der Debatte am frühen Nachmittag (um ca 14 Uhr) bekannt gegeben. Die Entscheidung trifft der mächtige Parlamentspräsident John Bercow.

Sollte sich eine Mehrheit der Abgeordneten für Änderungen am Backstop aussprechen, dürfte May das als Mandat für Nachverhandlungen mit der EU betrachten. Brüssel hat jedoch immer wieder deutlich gemacht, das es den Vertrag nicht noch einmal aufschnüren will.

Großbritannien soll am 29. März aus der EU ausscheiden. Ohne Abkommen über den Austritt drohen schwere wirtschaftliche Konsequenzen und Chaos in vielen Lebensbereichen.

(APA/dpa)