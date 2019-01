EU-Kommission fordert mehr Fortschritte gegen Fake News

Fake News, Fake-Profile und Chat-Bots. Der Wahlkampf findet längst im Netz statt. Die Algorithmen werden aber zunehmends für Desinformationskampagnen genutzt. Politiker sehen sie als Gefahr für die Demokratie. Die US-Präsidentschaftswahl oder auch die Abstimmung über einen Brexit hätte gänzlich anders ausgehen können, wären nicht gezielt Twitter- und Facebook-Profile erstellt worden, um Falschmeldungen zu verbreiten, oder Ängste zu schüren. Vor allem Facebook wird hier wiederholt als treibende Negativkraft genannt. Mit den bevorstehenden Europawahlen wächst der Druck wieder auf das Unternehmen. EU-Sicherheitskommissar Julian King betont, dass es zwar Fortschritte gäbe, aber die Anzahl der Fake-Profile noch immer zwischen drei und vier Prozent betrage.

Das klingt nicht viel. Sind aber in Summer knapp "90 Millionen falsche Konten", erklärt King. "Deswegen müsse schneller vorgegangen werden. "Wir wollen nicht am Tag nach den EU-Wahlen aufwachen und erkennen, dass wir mehr hätten tun müssen."

EU-Digitalkommissarin Marya Gabriel sprach von einem guten Start des Kampfes gegen Desinformation. Sie erwarte sich von Facebook, Google, Twitter oder Mozilla eine verstärkte Prüfung und Berichterstattung über Fake News.

Mark Zuckerberg betonte in einem Gastkommentar, das in mehreren Sprachen und Zeitungen erschien, dass man sehr bemüht sei, dagegen vorzugehen. Doch die Angestellten und die KI-Systeme seien nicht frei von Fehlern. Im Zusammenhang mit der kürzlich veröffentlichten Studie von Aaron Greenspan wirken die Aussagen wie eine faule Ausrede. Laut Greenspan soll die Zahl der Fake-Profile deutlich höher liegen. Gründe dafür sollen sein, dass Facebook längst nicht mehr in der Lage ist, die Nutzerzahlen tatsächlich zu überprüfen. In weiterer Linie sei das Unternehmen auch gar nicht daran interessiert. Denn je mehr User, umso mehr Geld kassiere Zuckerberg für Werbeanzeigen.

(Red.)