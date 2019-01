Brexit: May will Abkommen mit EU wieder aufschnüren

Paukenschlag in London: Die britische Premierministerin Theresa May will das mit der EU ausverhandelte Brexit-Abkommen wieder aufmachen und neu verhandeln. Das verlautete am Dienstagnachmittag aus der britischen Hauptstadt.

Um die Zustimmung des Unterhauses zu bekommen, müsse die Backstop-Regel für Nordirland geändert werden, "und das heißt, der Austrittsvertrag muss wieder geöffnet werden", so ihr Sprecher am Dienstag. Die EU hat diese Option bisher kategorisch zurückgewiesen und will allenfalls minimalen Justierungen am Abkommen zustimmen.

May erhofft sich bei der Abstimmung im Unterhaus heute Abend ein Mandat für Nachverhandlungen mit Brüssel über die schwierige Irland-Frage. Die Regierungschefin hat die als "Backstop" bezeichnete Garantie für eine weiterhin offene Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland als zentrales Problem ausgemacht. Sie setzt darauf, dass das Parlament mehrheitlich hinter einem Vorschlag steht, der den Backstop durch noch nicht näher erläuterte "alternative Regelungen" ersetzen soll.

Das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen war am 15. Jänner mit überwältigender Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus abgelehnt worden. Am 29. März will Großbritannien eigentlich die EU verlassen. Doch die Angst wächst auf beiden Seiten, dass es zu einem ungeregelten Austritt mit schweren wirtschaftlichen Folgen kommen könnte.

Verschiebung möglich

Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte sich hinter die Forderung nach einer Verschiebung des Austritts, um einen Brexit ohne Abkommen abzuwenden. Sollte der diesbezügliche Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper zur Abstimmung kommen, werden ihm gute Erfolgschancen eingeräumt. Er sieht vor, die Regierung zum Beantragen einer Fristverlängerung zu verpflichten, sollte bis Ende Februar kein Brexit-Abkommen ratifiziert sein.

Hoffnung, dass sich doch noch eine Mehrheit im heillos zerstrittenen Unterhaus findet, machten Berichte über einen "Plan C" für den EU-Austritt, den konservative Abgeordnete in den vergangenen Tagen ausarbeitet hatten. Der sogenannte "Malthouse-Plan" greift die Idee wieder auf, dass Grenzkontrollen an der nordirisch-irischen Grenze rein und beinahe unbemerkt mit technischen Mitteln durchgeführt werden sollen. Wie diese aussehen sollen, konnte bisher aber noch niemand erklären. Für den Fall eines Brexits ohne Abkommen sieht der Plan vor, dass sich Großbritannien mit Beitragszahlungen an die EU eine Übergangsfrist erkauft.

Die Sache mit dem Backstop

Die EU besteht auf der sogenannten Backstop-Klausel, weil eine Teilung der irischen Insel ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion provozieren könnte. Doch ein großer Teil der Abgeordneten in Mays Konservativer Partei und die nordirisch-protestantische DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, lehnen die Regelung ab.

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien auch nach dem Austritt so lange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist, außerdem sollen in Nordirland weiter einige Binnenmarktregeln gelten. Kritiker fürchten, die Klausel würde Großbritannien dauerhaft an die EU binden, und die DUP lehnt einen Sonderstatus für Nordirland ab.

(Reuters)