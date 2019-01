Verschiebung des EU-Austritts ist problematisch

Brüssel/Wien. Der ungelöste Streit um den britischen EU-Austritt bringt auch die EU-Institutionen in Schwierigkeiten. Nachdem aus mehreren Mitgliedstaaten – darunter Österreich – Bereitschaft signalisiert wurde, das Austrittsdatum angesichts der Pattsituation in London zu verschieben, warnen EU-Diplomaten und Vertreter des Europaparlaments vor rechtlichen Problemen.

Nach den gestrigen Abstimmungen im britischen Unterhaus steht nicht nur ein verändertes Austrittsabkommen, sondern auch eine Verschiebung im Raum. Würde das für 29. März vorgesehene Austrittsdatum aber über den Tag der Europawahl Ende Mai hinaus verschoben, müsste Großbritannien an der Europawahl teilnehmen, so ein EU-Diplomat. Die polnische EU-Abgeordnete und frühere EU-Kommissarin Danuta Hübner warnt vor einem Vertragsverletzungsverfahren, sollte London in diesem Fall keine Wahlen ausschreiben. Das Königreich habe „eine Pflicht“, daran teilzunehmen, wenn der Brexit über Ende Mai hinaus verschoben würde.

Frühere Überlegungen, wonach London für eine kurze Übergangszeit auch Abgeordnete aus dem Unterhaus entsenden könnte, werden mittlerweile in Brüssel verworfen. Für das Europaparlament selbst wäre eine britische Weigerung, an den Wahlen teilzunehmen, zwar kein Problem, doch müsste London neben einer Klage auch mit innenpolitischen Problemen rechnen, sobald die EU-Abgeordneten ihre ersten Entscheidungen ohne Mitsprache der Briten treffen.

Die Teilnahme an der Europawahl wäre hingegen vor allem ein logistischer Aufwand. Laut britischer Wahlordnung muss die Wahl 25 Arbeitstage vor dem Urnengang ausgeschrieben werden. Das wäre der 18. April. Die Parteien müssten umgehend beginnen, eigene Listen für die Europawahl aufzustellen. Wobei nicht klar sein dürfte, wie lang ihre Mandatare dann überhaupt im Europäischen Parlament verbleiben würden.

Scheidet Großbritannien vorerst nicht aus der EU aus, hätte es wie bisher Anspruch auf 73 Abgeordnetensitze. Das EU-Parlament müsste dafür aber seinen Beschluss über eine Neuverteilung dieser Sitze zurücknehmen. In Österreich beispielsweise würden dann erneut 18 Abgeordnete gewählt, statt der nach einem Brexit vorgesehenen 19.

EVP ginge leer aus

Des einen Leid ist des anderen Freud: Nimmt Großbritannien an der Wahl teil, könnte dies vor allem die Sozialdemokraten und die Rechten im EU-Parlament stärken. Bei der letzten Europawahl 2014 erreichte die EU-kritische, nationalistische UK Independence Party (Ukip) die meisten Stimmen und Sitze. Auch die zur sozialdemokratischen Fraktion zählende Labour Party lag damals vor den konservativen Tories. Laut einer Prognose des Projekts Poll of Polls würde eine Teilnahme Großbritanniens den Sozialdemokraten im EU-Parlament 28 zusätzliche Sitze bescheren, während die Europäische Volkspartei (EVP) leer ausginge (Tories haben sie 2009 verlassen). Dadurch würden die Sozialdemokraten ihren aktuellen Rückstand auf die EVP halbieren.

Ob es zur Verschiebung kommt, entscheidet Großbritannien freilich nicht allein. Laut EU-Vertrag muss der Beschluss einstimmig fallen. Zu erwarten ist, dass die anderen 27 Regierungen nur zustimmen, wenn London einen konstruktiven Plan vorlegt.

("Die Presse", Printausgabe, 30.01.2019)