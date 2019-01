Ungeduld bei Kampf gegen Desinformation

Brüssel. Im September 2018 stimmten die führenden Technologiekonzerne einem Wohlverhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation im Internet zu, den die Europäische Kommission erstellt hatte. Wie sieht es vier Monate vor der Europawahl – dem Hauptgrund für diesen Kodex – mit seiner Umsetzung aus? Am Dienstag zog die EU-Behörde Zwischenbilanz und mahnte die Konzerne zu beschleunigten und koordinierten Maßnahmen. „Die Zeit ist kurz, und wir müssen jetzt handeln“, erklärte Justizkommissarin Věra Jourová. Fortschritte gebe es zwar bei der Löschung gefälschter Benutzerprofile, bei der Schaffung von Transparenz in der Wahlwerbung hapere es aber noch ebenso stark wie bei der Zusammenarbeit mit Faktenprüfern und Wissenschaftlern. (go)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)