Großbritannien: Wenn „No Deal" zu „No Meal" wird

London. Als die Finanzkrise 2008 Großbritannien in Turbulenzen stürzte, tauchten im ganzen Land Plakate mit der Durchhalteparole „Keep Calm and Carry On" auf. Wenn es nun zu einem harten Brexit kommen sollte, wird man bei aller britischen Selbstironie noch tiefer in die Mottenkiste der Geschichte greifen müssen. „Dig for Victory", für den Sieg graben, würde sich etwa anbieten.

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)