Das Leben in der fast exakt geteilten Stadt

In den frühen 1970er-Jahren dominierte Leeds United die englische Fußballliga. Doch vereint war die Stadt im Westen von Yorkshire in Nordengland, der größten britischen Grafschaft, schon damals bestenfalls beim Fußball. Ein reiches Stadtzentrum, geprägt von Finanz und Handel, ist heute umgeben von Randbezirken, wo der Strukturwandel einen „Ring der Verarmung“ zurückgelassen hat, wie Politikprofessor David Bell sagt.



In der Volksabstimmung 2016 stimmte Leeds mit 50,3 zu 49,7 Prozent für den Verbleib in der EU, es war eines der knappsten Ergebnisse im ganzen Land. Kurz vor dem Brexit-Datum am 29. März ist die Spaltung tiefer denn je.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)