Brexit: May reist am Donnerstag nach Brüssel

Im Brexit-Streit kommt die britische Regierungschefin Theresa May am Donnerstag nach Brüssel, um doch noch eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt ihres Landes zu finden. Das kündigte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag an. Geplant sei ein Gespräch mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

Die EU-Kommission erwartet von May "Ideen" dazu, wie es in der Brexit-Frage weitergehen soll, erklärte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Die Position der Kommission und der anderen 27 EU-Staaten sei und bleibe aber "klar". Juncker trifft schon am Mittwoch ebenso wie EU-Ratspräsident Donald Tusk den irischen Regierungschef Leo Varadkar.

May hatte angekündigt, in Brüssel auf eine Änderung des Brexit-Abkommens zu dringen. In London besonders umstritten ist der sogenannte Backstop, eine Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Am Dienstag wird May in Nordirland eine Rede zum Thema Brexit und Backstop halten.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU wird sich laut Verkehrsminister Chris Grayling jedenfalls nicht verzögern. "Ich habe an jeder Kabinettssitzung teilgenommen und es hat keine Gespräche über eine Verzögerung über den 29. März hinaus gegeben", sagte Grayling im Interview mit dem "Telegraph". "Wir werden Artikel 50 nicht verlängern."

Sollte Großbritannien ohne Vertrag die Europäische Union verlassen, müsse die EU dafür die Verantwortung übernehmen. "Wenn sie nicht zu Kompromissen bereit sind, wenn sie nicht bereit sind, mit uns zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Grundlage zu finden, dann fällt es auf sie zurück." Die EU lehnt Neuverhandlungen ab.

(APA/dpa)