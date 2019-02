Bahnausbau: EU setzt Italien unter Druck

Brüssel/Rom. Die Europäische Kommission hat sich in den Streit in der Regierungskoalition um die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Lyon und Turin (TAV) eingeschaltet. Aus Brüssel verlautete es, dass Italien zur Rückzahlung der bereits erhaltenen EU-Finanzierungen für das große Infrastrukturprojekt gezwungen werden könnte, sollte es weiterhin zu Verzögerungen bei der Umsetzung des Plans kommen.

813 Mio. Euro habe die Europäische Union für die Bahntrasse zur Verfügung gestellt, hieß es in Brüssel nach Medienangaben. Bisher habe die EU-Kommission von der Regierung in Rom noch keine Mitteilung in Sachen TAV erhalten. Verkehrsminister Danilo Toninelli erwiderte, dass die Regierung eine Entscheidung über den Bau der Bahntrasse ergreifen wird, nachdem sie die Ergebnisse eines Kosten-Nutzen-Gutachtens geprüft haben werde. „Bald“ werde sich die Regierung aufgrund der Ergebnisse des TAV-Gutachtens zur Zukunft des Projekts äußern.

Zwist in Koalition

Die Bahntrasse sorgt seit Monaten für Spannungen in der Regierungskoalition in Rom. Während die rechtspopulistische Lega auf dem Projekt beharrt, hält es die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung für zu kostspielig und angesichts der heutigen Verkehrsströme für nutzlos. Das alpine Susa-Tal, durch das die Trasse verlaufen soll, sei schon jetzt durch den Transitverkehr übermäßig belastet, argumentiert die Fünf-Sterne-Bewegung.

Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte sich beim Besuch der Baustelle im Piemont für die Fertigstellung des Vorhabens ausgesprochen. Auch die italienische Wirtschaft begrüßt das Projekt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)