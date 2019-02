Europäer fürchten Einfluss der Programmierer

Wien/Brüssel. Viele fürchten sich vor ihnen, nur wenige können sich unter ihnen konkret etwas vorstellen: Die Rede ist von Algorithmen – jenen mathematischen Anweisungen für Computersysteme, die das Fundament der sogenannten „künstlichen Intelligenz“ sind und zusehends den Alltag mitbestimmen. Um diesen Begriff ranken sich viele Mythen – was für die Bertelsmann Stiftung ein Anlass war, der Frage nachzugehen, was EU-Bürger über Algorithmen wissen und was sie von ihnen halten.



Die in den sechs größten Mitgliedstaaten der EU (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Polen) gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Dalia Research durchgeführte Umfrage mit knapp 11.000 Befragten wird am heutigen Mittwoch in Brüssel präsentiert, „Die Presse“ durfte die Ergebnisse vorab einsehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)