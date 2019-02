Ein (un)moralisches Brexit-Angebot

London. Während alle Augen im jüngsten Akt des Brexit-Dramas zuletzt erneut auf Brüssel gerichtet waren, beginnen sich in London die politischen Erdplatten zu verschieben. In einem Schreiben an Premierministerin Theresa May bot Labour-Chef Jeremy Corbyn diese Woche erstmals „eine vernünftige Vereinbarung, die vom Parlament unterstützt wird und unser Land wieder vereint“, an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)